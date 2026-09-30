Groane

SOLARO – Sabato 10 ottobre l’autrice solarese Giulia Macchi presenterà la saga di Emma e i cuori in un evento dedicato ai più piccoli al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna. La giornata comincia alle 10.

Con Emma, Leo e Gatto – i protagonisti della serie – l’autrice parte dal Mare, attraversa l’affascinante mondo dell’Antico Egitto, incontra i Celti, scopre l’Antica Grecia, entra nel Medioevo e, nell’avventura più recente, alza gli occhi verso il cielo insieme a Galileo Galilei. Sei avventure e sei mondi differenti, uniti dallo stesso desiderio: avvicinare i bambini alla storia attraverso l’avventura, il mistero, le emozioni e la curiosità. La mattinata non si fermerà alla presentazione. Dopo aver conosciuto i protagonisti e aver scoperto alcune curiosità sulle loro avventure, arriverà il momento di diventare protagonisti. I bambini potranno partecipare ad un laboratorio creativo ispirato al mondo di “Emma e i Cuori”, perché la Storia possa essere non soltanto studiata, ma anche raccontata, immaginata, giocata e vissuta. Ci saranno curiosità, attività e naturalmente un momento dedicato al firmacopie, per chi vorrà portare a casa una delle avventure della saga con una dedica speciale.

Giulia Macchi: “Ci sono appuntamenti che hanno un significato particolare. Non sarà soltanto una presentazione di libri. Sarà un piccolo viaggio nel tempo, da vivere insieme. Desidero rivolgere un ringraziamento al Comune ed alla Biblioteca, per la disponibilità, l’attenzione e per aver accolto Emma e i Cuori tra gli scaffali. Vedere un progetto nato dall’incontro tra la mia passione per la storia, il mio lavoro di docente e un’avventura iniziata insieme a mia figlia Emma trovare spazio in una biblioteca e incontrare altri bambini è qualcosa che mi emoziona davvero”.

Giorgia Seveso, consigliera comunale con delega all’Infanzia: “Non vediamo l’ora di conoscere Emma e tutti i protagonisti delle avventure scritte da Giulia Macchi. Siamo contenti che la biblioteca possa diventare ancora di più luogo d’incontro ed apertura, un posto in cui viaggiare con la mente accompagnati da splendidi racconti come quello di Emma e i cuori”.