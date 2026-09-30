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TRADATE – Anche il cimitero cittadino è finito nel mirino dei ladri alla ricerca di rame. I malviventi si sono introdotti nel camposanto e hanno preso di mira una cappella, provocando durante il tentativo di furto anche il danneggiamento di una tomba vicina. Un episodio che ha suscitato indignazione e riportato l’attenzione sulla sicurezza dell’area.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, gli intrusi avrebbero scavalcato il muro di cinta che separa il cimitero dalla Varesina e, una volta all’interno, avrebbero raggiunto una cappella iniziando a smontarne i canali metallici. Per raggiungerli avrebbero utilizzato come punto d’appoggio una tomba vicina. Durante l’operazione la testata in marmo è caduta, senza fortunatamente andare distrutta. Alla fine il tentativo di furto non ha neppure portato al risultato cercato dai malviventi: i canali smontati non erano infatti di rame e sono stati abbandonati sul posto.

La proprietaria della tomba danneggiata ha diffuso sui social le immagini di quanto accaduto, manifestando tutta la propria amarezza. È stata successivamente incontrata dal vicesindaco Franco Accordino, che si occupa anche della manutenzione dei cimiteri e che le ha espresso la solidarietà dell’Amministrazione comunale. In un primo momento si era parlato del possibile danneggiamento di diverse tombe, ma gli accertamenti hanno consentito di circoscrivere l’episodio. Resta comunque la gravità di un’incursione avvenuta all’interno del camposanto.

Il caso ha riaperto anche la discussione sulle misure di sicurezza. L’apertura e la chiusura dei cancelli sono regolate secondo gli orari estivi e invernali e ogni sera il custode effettua un sopralluogo per controllare che gli accessi siano effettivamente chiusi. Rimane inoltre allo studio un possibile potenziamento della videosorveglianza. Una soluzione che deve tenere conto delle dimensioni delle aree cimiteriali e delle particolari esigenze di privacy legate a questi luoghi. Tra le possibilità considerate c’è il controllo dall’esterno degli ingressi principali, compreso quello affacciato sulla piazza del mercato.

L’episodio si inserisce infine nel quadro dei furti di rame registrati nelle ultime settimane nel Tradatese e più in generale nel Varesotto. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per cercare di individuare i responsabili.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social, relative al blitz dei ladri al cimitero)

30092026