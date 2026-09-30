Eventi

VENEGONO SUPERIORE – Una settimana di appuntamenti dedicati alle streghe, alla cultura, alla musica e allo sport. È il programma di Venegono Stregata, in programma a Venegono Superiore dal 3 all’11 ottobre, con eventi distribuiti tra la biblioteca, il Castello dei Comboniani e il Parco Pratone.

Si parte il 3 ottobre con La Notte del Fumetto, dedicata a creatività e arte alla Biblioteca di Venegono Superiore. Ospite speciale sarà Silvio Boselli, alle 21. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected].

Il 4 ottobre spazio a Streghe oltre la leggenda, spettacolo teatrale al Castello dei Comboniani con inizio alle 18 e ingresso gratuito. Il 5 ottobre, sempre alle 18 nella Sala Consiliare, è in programma Insieme contro la violenza di genere, incontro con la Questura di Varese.

Il 6 ottobre alle 18 la Biblioteca ospiterà Biblioteca da paura, un incontro con l’autore, mentre il 7 ottobre sarà la volta di Tra scienza e magia, una conferenza dedicata al rapporto tra questi due mondi.

L’8 ottobre il Castello dei Comboniani farà da cornice a Stria – Teatro al Castello, con Claudia Dinadoni e musiche originali eseguite dal vivo a cura di Giovanni Bataloni. L’appuntamento prevede aperitivo e spettacolo a partire dalle 18. Il 9 ottobre, alle 18 con ingresso gratuito, spazio invece a Gost Hunter – Il Len[ch]: cosa fanno i veri cacciatori di fantasmi.

Particolarmente ricco il programma del 10 ottobre al Parco Pratone. Alle 9.30 è prevista la camminata sul Sentiero delle Streghe. Dalle 16 prenderà il via la Fiera Stregata, con il Mercato delle Meraviglie e oltre 20 bancarelle tra magia e curiosità. La giornata proseguirà con la Cena con le streghe, dalle 19, e alle 19.30 con Anime pizzicate, concerto con ballo e musica. L’appuntamento è inserito nel programma della giornata al Parco Pratone.

La manifestazione si concluderà l’11 ottobre con la Witch Run, corsa delle streghe sulle distanze di 10 chilometri e 4,5 chilometri, che celebra il coraggio delle donne. Il ritrovo è fissato alle 7.30 al Parco Pratone, in via Pasubio. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09