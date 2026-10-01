Primo piano

VENEGONO SUPERIORE – Un incontro pubblico per fare il punto sui lavori in corso nell’area dell’aeroporto di Venegono e discutere le preoccupazioni legate al consumo di suolo, all’impatto sul paesaggio e alle procedure urbanistiche. A promuoverlo è il comitato “Meno pista Più paesaggio e pace”, che dà appuntamento ai cittadini questa sera, giovedì 1 ottobre, alle 20,45 al Castello dei Missionari di Venegono Superiore.

Al centro dell’iniziativa c’è il cantiere in via De Gasperi. Secondo quanto riportato dal comitato nel materiale diffuso per l’incontro, l’intervento interesserebbe “l’ultimo lembo di prato stabile intatto”, con modifiche del suolo e la recinzione dell’area.

Diverse le questioni che i promotori intendono approfondire durante la serata. Tra queste il consumo di suolo, le possibili conseguenze sulla fruibilità dei percorsi ciclopedonali e l’impatto complessivo dell’intervento sulla zona. Il comitato pone inoltre interrogativi sulle procedure seguite, chiedendo chiarimenti sulla trasformazione del terreno, sulla necessità di eventuali valutazioni ambientali e sul rapporto dell’intervento con il Piano di governo del territorio.

Un altro tema riguarda le finalità dei lavori. Nel volantino il comitato si domanda se si tratti esclusivamente di un “adeguamento di sicurezza” collegato al passaggio dell’aeroporto dalla giurisdizione militare a quella civile di Enac, avvenuto nel 2024. I promotori sostengono inoltre che nella relazione di progetto sarebbero presenti riferimenti alle esigenze tecniche dei nuovi velivoli militari di Leonardo. Si tratta di affermazioni e interrogativi formulati dal comitato, che saranno al centro del confronto pubblico.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è arrivare allo “stop all’allungamento, di fatto, della pista di Venegono”. L’incontro di questa sera servirà quindi a presentare le ragioni del comitato, raccogliere adesioni e discutere con i cittadini le possibili iniziative da intraprendere.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09