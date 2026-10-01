Saronnese

SARONNO – Nel weekend scorso, di sabato 25 e domenica 26 settembre, si è disputata l’open league Taranto di Karate, detta anche “open league Karate Magna Grecia”, un appuntamento che richiama l’antica denominazione con cui venivano indicati i territori dell’Italia meridionale e della Sicilia colonizzati dai Greci a partire dall’VIII secolo a.C.

Un appuntamento storico per il territorio: per la prima volta un Open League è approdata in Puglia. Una competizione di grande rilievo, inserita nel circuito federale, che prevedeva l’assegnazione di punti per il ranking internazionale della World Karate Federation, a conferma dell’elevato valore tecnico e agonistico della manifestazione.

Grande risposta da parte del pubblico al Palamazzola, in una tre giorni all’insegna di sport, accoglienza, cultura e promozione del territorio. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, da Asset, da Kyma Mobilità e dal museo archeologico Nazionale di Taranto Marta, ha coinvolto circa 1.400 atleti provenienti da tutta Italia, oltre a un numeroso pubblico che ha riempito il palazzetto durante i tre giorni di gare.

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha evidenziato la capacità dell’evento di andare oltre il semplice risultato agonistico: “Accogliere una manifestazione nazionale di questa portata significa promuovere la città attraverso lo sport, offrendo ad atleti e famiglie l’opportunità di conoscere Taranto e le sue potenzialità”.

Tra le protagoniste assolute della manifestazione, l’atleta saronnese Alessandra Bossi, che nella gara di Kumite (combattimento) individuale, categoria U21 -50 kg, si è aggiudicata una splendida medaglia d’oro, battendo in finale l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato con il punteggio di 6-2.

In questo settembre ricco di impegni, la saronnese, dopo aver conquistato una medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar di Ostia, aggiudicandosi anche una delle borse di studio in palio, a Taranto ha sfoggiato una prestazione eccellente che le ha consentito di superare tutte le avversarie e di salire nuovamente sul podio, questa volta sul gradino più alto.

Grande soddisfazione anche per il maestro Davide Colombo che, sommando tutti i risultati ottenuti dai suoi atleti, ha portato la sua società, il Cao Karate Team, al secondo posto assoluto nella classifica generale della manifestazione.

Una manifestazione che ha raccontato il karate di alto livello ma che, allo stesso tempo, ha dimostrato concretamente come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di turismo, promozione del territorio, valorizzazione culturale e sviluppo di nuove sinergie. Un’esperienza che lascia a Taranto non solo il ricordo di una grande manifestazione sportiva, ma anche un modello da valorizzare e sviluppare nel tempo.

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