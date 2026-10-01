Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una serata di verdetti per il calcio locale, tra Coppa Italia di Eccellenza e Coppa Lombardia di Prima categoria. La copertina è della Caronnese, che aveva bisogno di una vittoria larga contro la Rhodense e ha centrato in pieno l’obiettivo: 5-2 e qualificazione conquistata grazie alla differenza reti. Meno felice la serata dell’Ardor Lazzate, battuta 4-2 dalla Lentatese in un girone che aveva già promosso l’Aurora Cantalupo. In Prima categoria, invece, due pareggi per le squadre del territorio e passaggio del turno per la Folgore Legnano.

Caronnese, cinque gol valgono la qualificazione

Impresa compiuta dalla Caronnese di Andrea Tomasoni. I rossoblù hanno travolto 5-2 la Rhodense e hanno chiuso il girone a 3 punti insieme agli orange e al Fbc Saronno, conquistando il passaggio del turno grazie alla migliore differenza reti.

La Caronnese ha sbloccato la gara al 12′ con Cocuz, prima del momentaneo 1-1 di Ballabio al 17′. Al 29′ Robbiati ha riportato avanti i padroni di casa su punizione di El Hilali, che al 39′ ha poi realizzato personalmente il 3-1.

Nella ripresa Sorrentino, al 7′, e Palma, su punizione al 20′, hanno fatto salire il punteggio sino al 5-1. Tre minuti più tardi Pessina ha realizzato il definitivo 5-2 dopo una traversa colpita dalla distanza da Borda.

Per cronaca completa e tabellino: Caronnese travolgente, cinque gol alla Rhodense e passaggio del turno

Nel dopogara Tomasoni ha sottolineato la determinazione mostrata dai suoi e l’importanza che la società attribuisce alla Coppa Italia, prima di rivolgere subito l’attenzione alla trasferta di campionato contro il Sedriano. Alessandro Marzio, tecnico della Rhodense, ha invece ricordato la scelta di concedere spazio a molti giovani e ai giocatori finora meno utilizzati.

Qui la video-intervista: Andrea Tomasoni: “Determinazione e voglia di emergere”

Classifica finale: Caronnese 3, Fbc Saronno 3, Rhodense 3. Qualificata Caronnese per differenza reti.

Ardor, non basta la reazione nella ripresa

Nel girone 12 di Coppa Italia di Eccellenza, serata amara per l’Ardor Lazzate, battuta 4-2 dalla Lentatese al centro sportivo Brera.

Grande protagonista per gli ospiti Alagna, autore di una tripletta, mentre l’altro gol della Lentatese è stato realizzato da Berra. L’Ardor ha reagito nella ripresa andando a segno al 5′ con Carbone e al 10′ con Bia, senza però riuscire a completare la rimonta.

La gara non poteva comunque modificare il verdetto del raggruppamento: l’Aurora Cantalupo era già qualificata al turno successivo.

L’approfondimento: Ardor Lazzate ko con la Lentatese: 4-2 nel girone 12

Per l’Ardor si apre adesso una nuova fase: proprio nelle ultime ore la società ha affidato la panchina a Massimo Sala, scelto come successore dell’esonerato Mavillo Gheller.

Prima categoria, due pareggi e qualificazione alla Folgore

Verdetti anche nel girone 12 di Coppa Lombardia di Prima categoria, dove entrambe le gare della serata sono terminate 1-1.

A Cislago Cistellum 2016-Union Valleolona è finita 1-1, mentre identico risultato è maturato in Tradate-Folgore Legnano.

La combinazione dei risultati ha consentito alla Folgore Legnano di conquistare la qualificazione, mentre per Cistellum, Union Valleolona e Tradate il percorso nella competizione si è concluso. Il Saronno

Tutti i dettagli: Coppa Lombardia, pareggi per Cistellum e Tradate: passa il turno Folgore Legnano

Il quadro della serata

Coppa Italia Eccellenza

Caronnese-Rhodense 5-2 – Cocuz, Ballabio (R), Robbiati, El Hilali, Sorrentino, Palma, Pessina (R). Qualificata Caronnese .

– Cocuz, Ballabio (R), Robbiati, El Hilali, Sorrentino, Palma, Pessina (R). . Ardor Lazzate-Lentatese 2-4 – Alagna tripletta (L), Berra (L), Carbone (A), Bia (A). Girone 12: qualificata Aurora Cantalupo.

Coppa Lombardia Prima categoria, girone 12

Cistellum 2016-Union Valleolona 1-1

Tradate-Folgore Legnano 1-1

Qualificata Folgore Legnano.

Così secondo me diventa anche un ottimo “articolo contenitore” del mattino: chi vuole soltanto sapere com’è andata trova tutto in un unico pezzo, mentre chi vuole cronaca, tabellini o interviste può entrare nei singoli approfondimenti.

01102026