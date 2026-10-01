Politica

SARONNO – Un intervento che può garantire un risparmio immediato agli automobilisti e che dovrebbe essere seguito anche dagli altri operatori del settore. Gianfranco Librandi, ex parlamentare saronnese e attuale esponente di Forza Italia, interviene sul caro carburanti e sulle iniziative adottate da Eni e IP per contenere i prezzi alla pompa.

Librandi richiama in particolare la decisione di Eni di fissare da lunedì un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio, valori che, secondo quanto riportato dall’esponente di Forza Italia, corrisponderebbero a circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi.

«Una scelta responsabile, che il Governo ha giustamente accolto con favore. E anche IP ha subito seguito la stessa strada, a dimostrazione che la collaborazione funziona», sottolinea Librandi.

Per l’ex parlamentare saronnese, l’iniziativa assume particolare importanza in una fase nella quale l’aumento dei costi dei carburanti pesa direttamente sui bilanci familiari e sulle attività economiche.

«È una buona notizia: favorisce un risparmio concreto per lavoratori, famiglie e imprese; è un segnale forte contro ogni speculazione ed è un esempio che auspichiamo venga seguito da tutti gli altri operatori», prosegue Librandi.

L’auspicio è dunque che l’iniziativa possa estendersi ulteriormente, aumentando la concorrenza sul prezzo finale dei carburanti e riducendo almeno in parte l’impatto dei rincari.

Librandi lega infine la questione all’azione dell’esecutivo e alla tutela dei redditi: «Difendere il potere d’acquisto degli italiani è una priorità di questo Governo, che continuerà a lavorare con determinazione insieme a chi, come Eni e IP, sceglie di fare la propria parte».

01102026