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TRADATE – Come possono le nostre scelte alimentari contribuire a costruire un futuro più sostenibile? È la domanda al centro di “Cibo e clima: scegli il tuo impatto”, il ciclo di tre incontri promosso nell’ambito di Im.patto Tradate, il progetto di Nova Coop realizzato insieme ai partner territoriali Astronatura, Casa della città solidale, ufficio di piano dell’ambito territoriale di Tradate, istituto Oikos Ets e Parco Pineta.

Il percorso propone una riflessione sul rapporto tra alimentazione, salute, ambiente e comunità, partendo dalla consapevolezza che le scelte quotidiane possono contribuire a ridurre gli sprechi, favorire un consumo più consapevole e generare un impatto positivo sul territorio.

Il tema dello spreco alimentare sarà al centro del primo appuntamento, in programma venerdì 9 ottobre dalle 20 alle 22, che assume un significato particolare anche alla luce del decennale della legge 166/2016, la normativa italiana che ha introdotto misure per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. La legge, entrata in vigore nel settembre 2016, nasce anche dalla proposta di cui Maria Chiara Gadda è stata prima firmataria e della quale è stata relatrice alla Camera.

A dieci anni da quella normativa, l’incontro offrirà l’occasione per fare il punto sul valore della prevenzione dello spreco e sulle possibilità di trasformare le eccedenze in una risorsa per la comunità. Interverranno Maria Chiara Gadda, promotrice della proposta di legge poi confluita nella legge 166/2016, Carlo Ghisoni, direttore Politiche sociali Nova Coop e Carlo Scarsciotti, presidente di Angem. A moderare l’incontro sarà la scrittrice e giornalista Caterina Orsenigo. All’inizio è previsto un welcome coffee a cura della Casa della Città Solidale.

Il secondo appuntamento, venerdì 23 ottobre dalle 18 alle 20, sarà dedicato al tema “Alimentazione e salute”. A confrontarsi saranno Giovanni Allegro, chef specializzato in cucina preventiva, e la dott.ssa Stefania Cataldo, medico specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare. L’incontro approfondirà il rapporto tra alimentazione, prevenzione e benessere, con particolare attenzione al ruolo delle scelte alimentari nella vita quotidiana. Al termine è prevista una cena a buffet.

Il ciclo si concluderà venerdì 13 novembre dalle 18 alle 21 con un appuntamento dedicato a “Biodiversità e agroecologia”, curato da Marsilea, realtà specializzata in agricoltura biologica e agroecologia. La serata permetterà di approfondire il legame tra produzione agricola, tutela della biodiversità e sostenibilità dei sistemi alimentari. È previsto un aperi break a cura della Casa della Città Solidale.

“Cibo e clima: scegli il tuo impatto!” si inserisce in un percorso più ampio sviluppato da Im.patto Tradate, che nei mesi precedenti ha coinvolto anche le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio attraverso il Libro Game Live, uno strumento educativo pensato per accompagnare studenti e studentesse nella riflessione sulle conseguenze delle proprie scelte in materia di alimentazione, spreco, salute e sostenibilità.

Il progetto affronta il tema dello spreco alimentare nelle sue diverse dimensioni: ambientale, per gli impatti legati alle emissioni, alle risorse impiegate e alla perdita di biodiversità; etico-sociale, per le disuguaglianze nell’accesso al cibo e il ruolo della responsabilità individuale; nutrizionale, in relazione alla qualità dell’alimentazione e ai modelli di consumo. Attraverso attività educative, momenti di confronto e occasioni di partecipazione, Im.patto Tradate intende così utilizzare il cibo come punto di partenza per costruire maggiore consapevolezza intorno alle relazioni tra comportamenti individuali, salute, ambiente e comunità.

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