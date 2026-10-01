Saronnese

CISLAGO – Un viaggio tra Medioevo e Controriforma alla scoperta di affreschi, immagini devozionali e soggetti particolarmente rari. Domenica 4 ottobre alle 16 la Pro loco di Cislago propone una visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, alla Cascina Santa Maria, in località Santa Maria Iniziata, con accesso da via Magenta.

La visita durerà circa un’ora e mezza e accompagnerà i partecipanti nella lettura dei preziosi affreschi conservati nell’edificio religioso, in gran parte realizzati nel 1525.

Le origini della chiesa sono però ancora più antiche: è citata a partire dal 1256 come luogo devozionale sorto per la presenza di un affresco della Vergine ritenuto miracoloso. Successivamente divenne sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

Particolarmente ricco è il patrimonio iconografico custodito all’interno. Durante la visita sarà possibile osservare raffigurazioni di 21 differenti santi, fra i quali i santi galattofori, tradizionalmente invocati dalle madri per avere il latte, e i santi ausiliatori della peste. Sono inoltre presenti 33 raffigurazioni della Vergine Maria, legate in particolare alla protezione della maternità.

Tra queste spiccano quattro Madonne del Latte, oltre alla Madonna della Misericordia e alla Madonna della Tenerezza.

Un altro elemento di grande interesse risale al 1731, quando venne realizzato il nuovo altare barocco. Qui si trova la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta, o Madonna del Parto, inserita in un pregevole altare ligneo intagliato e accompagnata da una preziosa predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

Proprio la presenza contemporanea di soggetti iconografici così particolari rende, secondo gli organizzatori, la chiesa di Santa Maria della Neve un “unicum” nel territorio della provincia di Varese.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Il ritrovo è dunque direttamente alla chiesa domenica 4 ottobre alle 16; la visita si concluderà indicativamente attorno alle 17.30. L’ingresso è a offerta libera, con quanto raccolto destinato alle attività della Pro loco di Cislago.

01102026