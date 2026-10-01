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Saronno, come tante città della provincia di Varese, ha cambiato abitudini negli ultimi anni. Aule vuote e uffici deserti hanno lasciato spazio a cucine trasformate in postazioni di lavoro e camerette diventate aule virtuali. Dietro questo cambiamento silenzioso c’è un elemento che spesso passa inosservato: la rete domestica. Non è più solo un servizio per guardare serie tv o chattare con gli amici. È diventata l’infrastruttura su cui si regge la scuola dei figli e il lavoro dei genitori, contemporaneamente, sotto lo stesso tetto.

Saronno e la nuova normalità digitale

Nel giro di pochi anni, migliaia di famiglie saronnesi si sono trovate a gestire due o più connessioni simultanee in casa: videolezioni, videochiamate di lavoro, upload di file pesanti. Secondo alcune stime nazionali, circa un lavoratore italiano su tre ha sperimentato lo smart working almeno una volta dal 2020 in poi, e la percentuale resta significativa ancora oggi nei settori dei servizi e dell’istruzione.

Questo significa più dispositivi connessi, più traffico dati, e, soprattutto, più punti deboli da difendere. Router pensati per un uso domestico leggero si trovano improvvisamente a reggere il peso di un piccolo ufficio. Non tutti reggono bene la pressione, né dal punto di vista tecnico né da quello della sicurezza.

Rete domestica sicura, il primo passo per lavorare e studiare senza pensieri

Prima di parlare di password o antivirus, c’è una domanda più semplice da porsi: la mia connessione è davvero protetta da occhi esterni? Qui entra in gioco la VPN per router, una soluzione che cifra l’intero traffico di casa direttamente a livello di rete, senza dover installare app su ogni singolo dispositivo. Per una famiglia con tre o quattro apparecchi connessi contemporaneamente, pc di lavoro, tablet scolastico, smartphone, è una scorciatoia comoda ed efficace.

Alcuni provider, come VeePN, offrono istruzioni dedicate per configurare la protezione direttamente sul router di casa: chi vuole approfondire può leggere la guida su VeePN e il supporto per router , pensata proprio per chi non vuole armeggiare dispositivo per dispositivo. Non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori: è, sempre più spesso, un requisito di base per chi lavora da remoto con dati sensibili.

I rischi nascosti di una connessione non protetta

Una rete Wi-Fi domestica lasciata con le impostazioni di fabbrica è come lasciare la porta di casa socchiusa. Nella maggior parte dei casi non succede nulla. Ma basta un vicino curioso, un dispositivo compromesso o una rete pubblica usata per lavoro fuori casa perché qualcosa vada storto.

I rischi più comuni includono:

Intercettazione dei dati durante videochiamate di lavoro o lezioni online

Accesso non autorizzato a file condivisi in cartelle di rete

Dispositivi ospiti, come smart tv, console, assistenti vocali, che aprono varchi indesiderati

Furto di credenziali tramite reti Wi-Fi pubbliche non protette

Nessuno di questi scenari richiede un hacker esperto. Spesso basta poca attenzione, un clic distratto durante una pausa tra due riunioni, un file condiviso senza controllare i permessi. È proprio questa banalità apparente a rendere il rischio sottovalutato: non si tratta di scenari da film, ma di piccole distrazioni quotidiane che si accumulano.

Router e Wi-Fi, la porta d’ingresso della casa digitale

Molti router italiani vengono ancora usati con la password di default stampata sull’etichetta. Cambiarla richiede due minuti, eppure resta uno dei passaggi più trascurati. Una password robusta, diversa da quella del Wi-Fi pubblico del bar sotto casa, riduce drasticamente le probabilità di accessi indesiderati.

Aggiornare il firmware del router finisce altrettanto spesso in fondo alla lista delle priorità. Eppure ogni aggiornamento corregge falle di sicurezza già note e sfruttate. Rimandarlo equivale, in pratica, a lasciare aperta una finestra di cui si conosce già la posizione esatta.

Privacy del lavoro remoto, cosa cambia davvero

Chi lavora da casa maneggia spesso informazioni che, in ufficio, resterebbero dietro un firewall aziendale gestito da professionisti IT. A casa, quella responsabilità ricade, quasi sempre inconsapevolmente, sul singolo lavoratore.

Come sintetizza bene un principio spesso citato nel settore della sicurezza informatica: la catena è forte quanto il suo anello più debole. In una casa con didattica a distanza e smart working attivi contemporaneamente, quell’anello debole può essere il tablet dei figli tanto quanto il laptop aziendale del genitore.

Consigli pratici per una rete domestica più sicura

Non serve diventare esperti informatici per alzare il livello di protezione. Bastano poche abitudini costanti:

Cambiare la password di default del router al primo utilizzo Separare la rete lavoro o scuola da quella per dispositivi smart e ospiti, quando il router lo consente Aggiornare regolarmente firmware e software di sicurezza Attivare l’autenticazione a due fattori sugli account più sensibili Evitare l’uso di reti Wi-Fi pubbliche senza protezione aggiuntiva per attività di lavoro

Piccoli gesti, ripetuti nel tempo, fanno più della differenza di quanto si pensi.

Scegliere gli strumenti giusti per proteggersi

La scelta è buona, ma richiede tempo. Sul mercato esistono numerosi fornitori VPN , con caratteristiche e livelli di protezione molto diversi tra loro. La scelta dipende da esigenze concrete: numero di dispositivi da coprire, compatibilità con il router di casa, semplicità di configurazione per chi non è esperto di tecnologia.

Per una famiglia saronnese con genitori in smart working e figli impegnati nella didattica a distanza, la priorità pratica è spesso una sola: qualcosa che funzioni senza richiedere assistenza tecnica quotidiana, capace di coprire l’intera rete domestica invece che un singolo dispositivo alla volta.

Uno sguardo al futuro delle case connesse

Il confine tra scuola, lavoro e vita privata continuerà probabilmente a restare sfumato ancora per anni. Saronno non fa eccezione rispetto al resto d’Italia in questo percorso.

Investire tempo, anche solo un pomeriggio, nella sicurezza della propria rete domestica non è più un lusso da tecnofili. È, semplicemente, una forma moderna di manutenzione della casa, tanto quanto controllare l’impianto elettrico o cambiare i filtri del riscaldamento.

A Saronno come altrove, la mappa delle connessioni domestiche protette si costruisce un passo alla volta: una password nuova, un aggiornamento fatto per tempo, una rete separata per gli ospiti. Nessuna di queste azioni richiede competenze avanzate. Richiedono solo la volontà di trattare la propria rete Wi-Fi con la stessa serietà riservata, ormai da tempo, alla porta di casa.