SARONNO – Un momento di preghiera a Saronno, l’ordinazione nel Duomo di Milano e poi due celebrazioni con la comunità cittadina. Saranno giorni importanti per Federico Bisi, che sabato 3 ottobre sarà ordinato diacono in vista dell’ordinazione presbiterale prevista per il 12 giugno 2027.

La Comunità pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno ha preparato un programma di appuntamenti per accompagnarlo con la preghiera e festeggiare insieme questo passaggio del suo cammino.

Si parte giovedì 1 ottobre alle 21, nella chiesa della Sacra Famiglia di Saronno, con un incontro di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale.

Il momento centrale sarà sabato 3 ottobre alle 9, nel Duomo di Milano, dove si terrà la solenne ordinazione diaconale. Nella stessa giornata Federico Bisi tornerà a Saronno: alle 18, nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, parteciperà alla messa vigiliare insieme alla comunità.

I festeggiamenti proseguiranno domenica 4 ottobre alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia, con la messa solenne con Federico Bisi. Al termine della celebrazione, nell’oratorio della Sacra Famiglia, è previsto un rinfresco aperto a tutti i fedeli presenti.

L’ordinazione diaconale rappresenta una tappa verso quella presbiterale: per Federico Bisi il prossimo appuntamento indicato dalla comunità è fissato per 12 giugno 2027.

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