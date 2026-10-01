Saronnese

GERENZANO – Quattro percorsi tra città, boschi e campagne, passando anche dal Parco degli Aironi, ma anche plogging, premi per i gruppi più numerosi e una risottata finale. Domenica 4 ottobre torna a Gerenzano la “Camminata con i Corsalus”, giunta alla sua ottava edizione.

L’appuntamento, organizzato da Asd Polisportiva Salus – Corsalus in collaborazione con il Comune di Gerenzano, è una manifestazione ludico-motoria a passo libero aperta a tutti. L’iniziativa rientra nel progetto comunale “Ambienti@moci 2026” e rappresenta anche la quarta e ultima tappa dell’edizione 2026 del Circuito podistico del Parco dei Mughetti.

Il ritrovo è al Palazzetto dello Sport di via Inglesina 37 a partire dalle 7,30. La partenza sarà libera dalle 8 alle 9,30. I partecipanti potranno scegliere tra quattro percorsi di 4, 7, 14 e 19 chilometri, con tracciati che attraverseranno il territorio di Gerenzano, le aree verdi, le campagne e il Parco degli Aironi.

Tra le iniziative proposte ci sarà anche il plogging: chi lo desidera potrà contribuire alla pulizia dell’ambiente raccogliendo i piccoli rifiuti incontrati durante la camminata. Il materiale necessario sarà fornito dagli organizzatori.

Alle 10,15 è prevista la premiazione dei gruppi più numerosi. Il Plis dei Mughetti consegnerà inoltre un omaggio a chi avrà partecipato ad almeno tre delle quattro camminate del Circuito podistico 2026. All’arrivo ci sarà una risottata per tutti.

Il contributo di partecipazione è di 4 euro per i soci Fiasp e 5 euro per i non soci. Per gli under 12 l’iscrizione è gratuita per i soci Fiasp e costa un euro per i non soci. Saranno disponibili punti ristoro lungo i percorsi, bar, parcheggi, docce e spogliatoi.

I singoli potranno iscriversi direttamente domenica mattina entro l’orario di partenza. Per i gruppi di almeno 15 persone l’iscrizione dovrà essere effettuata entro sabato 3 ottobre alle 12 scrivendo a [email protected]. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 527 5873 o utilizzare lo stesso indirizzo email.

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