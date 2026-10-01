I più letti di ieri: le “sentinelle” contro i cattivi odori, il furto dopo il borseggio e il caos sul treno
1 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 30 settembre, ci sono la nuova operazione contro i cattivi odori nel Saronnese, il furto in casa ai danni di una donna derubata al supermercato e i disordini su un treno diretto a Saronno.
Contro i cattivi odori prende il via il progetto Molf, con il coinvolgimento di Saronno e dei Comuni del comprensorio. L’iniziativa prevede una rete di “sentinelle” incaricate di raccogliere e segnalare le percezioni olfattive sul territorio, così da contribuire a individuare le zone interessate e a raccogliere dati utili per approfondire il fenomeno.
Cattivi odori, scatta l’operazione sentinelle Saronno avvia il Molf, in campo anche i Comuni del comprensorio
Una donna è stata invece borseggiata mentre faceva la spesa in un supermercato di Saronno. I ladri, dopo averle sottratto il portafoglio, avrebbero utilizzato i documenti e le chiavi trovati all’interno per risalire alla sua abitazione e svaligiarla. Un episodio che ha lasciato la vittima con un doppio danno.
Saronno: borseggiata al supermercato, poi i ladri le svaligiano la casa
Momenti di caos infine su un treno diretto a Saronno, dove una corsa è stata soppressa dopo i disordini provocati da tre giovani. I ragazzi sono stati successivamente denunciati. L’episodio ha causato ripercussioni sul servizio ferroviario e disagi per i passeggeri.
Caos sul treno per Saronno: corsa soppressa, tre giovani denunciati
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