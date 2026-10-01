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Pinto: «L’interesse per il lavoro negli Enti Locali cresce: ora la sfida è trasformarlo in competenze stabili negli uffici comunali»

C’è tempo fino al 15 ottobre 2026 per candidarsi al Maxi Avviso ASMEL 2026 . La scadenza della selezione nazionale, finalizzata alla creazione e all’aggiornamento di 39 Elenchi di idonei per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e stagionale nei Comuni di tutta Italia, è stata ufficialmente prorogata.

La decisione è stata presa per far fronte al picco di candidature registrato negli ultimi giorni: le candidature sono quasi raddoppiate (+86%) rispetto alla media delle edizioni precedenti. La proroga permetterà così di accogliere le numerose richieste di estensione dei termini pervenute, garantendo la massima partecipazione e consentendo ai candidati di completare l’invio delle domande anche per più profili professionali contemporaneamente.

«La crescita delle candidature conferma l’interesse per il lavoro negli Enti Locali – sottolinea Francesco Pinto, Segretario generale ASMEL – Dopo anni segnati soprattutto dai vincoli alle assunzioni, oggi la sfida è mettere i Comuni nelle condizioni di reclutare rapidamente e trasformare questa disponibilità in competenze stabili negli uffici e nei territori».

Come funziona: una sola prova online, opportunità per i candidati in tre anni

La procedura ASMEL azzera la burocrazia per i candidati. Si sostiene una sola prova scritta da remoto e, una volta superata la selezione, si entra nell’elenco degli idonei. Per tre anni il candidato può rispondere liberamente agli interpelli (le selezioni flash) pubblicati dai singoli Comuni, scegliendo l’ente, la sede e l’opportunità professionale, senza vincoli di residenza o provenienza geografica.

Per i Comuni: assunzioni lampo in 4-5 settimane

Grazie alla prima selezione già svolta a monte in forma aggregata, i Comuni soci ASMEL riducono drasticamente i tempi di assunzione. Quando si apre una posizione, l’Ente interpella gli idonei dello specifico profilo e avvia una mini-selezione finale. La procedura si conclude mediamente in 4-5 settimane e ha già generato oltre 1.800 assunzioni a tempo indeterminato in tutta Italia.

I profili ricercati e le novità del 2026

Il Maxi Avviso è rivolto a laureati, diplomati e operai specializzati. Tra i 39 profili professionali disponibili figurano amministrativi, contabili, tecnici, informatici, ingegneri, avvocati, assistenti sociali, agenti di polizia locale. Tra le novità di questa edizione del maxi avviso spiccano i profili specialistici dedicati alla gestione dei contratti pubblici e ai finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Come presentare la domanda