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SARONNO – Giovedì 1 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno e in Lombardia sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza piogge previste. Le temperature resteranno miti, con una minima di 18 gradi e una massima di 23 gradi.

Il cielo si presenterà quindi variabile, mentre i venti saranno deboli: al mattino arriveranno da Nordest, per poi ruotare verso Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo e non si segnalano fenomeni significativi sul territorio.

In Lombardia prevarranno comunque condizioni nuvolose, legate alla presenza di infiltrazioni umide. Sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con qualche schiarita attesa dalla serata. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali si alterneranno invece nubi e aperture. Giornata più grigia sulle pedemontane e alte pianure, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche, dove la copertura nuvolosa sarà compatta ma senza fenomeni di rilievo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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