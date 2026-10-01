Comasco

MOZZATE – La Festa degli Oratori è stata l’occasione per vivere un momento di festa e di comunità con la Messa di benvenuto, tenutasi il 27 settembre, dedicata a don Marco e il saluto a don Riccardo, pronto a lasciare Mozzate per intraprendere un nuovo cammino.

La celebrazione ha accompagnato così l’ingresso di don Marco, accolto dalla comunità in occasione dell’appuntamento dedicato agli oratori, e il congedo di don Riccardo, che si prepara a vivere una nuova esperienza.

Un momento semplice ma significativo, che ha unito l’accoglienza e il saluto, nel segno della continuità della vita della comunità.

A don Marco è stato rivolto un caloroso benvenuto, con l’augurio di poter iniziare il nuovo percorso accompagnato dall’affetto e dalla partecipazione della comunità di Mozzate. A don Riccardo, invece, un sincero augurio per la nuova avventura che lo attende.

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