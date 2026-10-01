Città

SARONNO – Musica, inclusione e le emozioni delle grandi colonne sonore del cinema saranno protagoniste venerdì 2 ottobre al teatro Cinema Prealpi. Alle 21, in piazza Prealpi 1, è in programma la quarta edizione di “Musichiamo in tour”, evento benefico organizzato dall’associazione CulturalMente&Musicalmente a favore dell’associazione Progetti Fantasia.

Al centro della serata ci saranno proprio i ragazzi di Progetti Fantasia, che saliranno sul palco per interpretare alcuni brani accompagnati dalla Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago. Un incontro tra musica e partecipazione pensato per trasformare il concerto in un momento di condivisione.

A condurre la quarta edizione saranno Alessandro Romano e Martina Cestone, ragazzi della stessa associazione Progetti Fantasia.

Il tema scelto per “Musichiamo 2026” è il cinema. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso celebri colonne sonore, tra melodie capaci di richiamare film, immagini, ricordi ed emozioni.

L’appuntamento vuole unire la qualità della proposta musicale al valore sociale dell’iniziativa, mostrando come il palco possa diventare uno spazio aperto all’incontro e all’inclusione.

La serata è in programma venerdì 2 ottobre alle 21 al teatro Cinema Prealpi di Saronno.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09