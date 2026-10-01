Saronnese

ORIGGIO – Che fine farà l’area dell’ex Novartis? È la domanda da cui parte il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis, che torna a interrogarsi sul futuro del grande comparto industriale dismesso e segnala un elemento nuovo: una richiesta presentata a Terna per una potenza elettrica di 100 MW, classificata nella categoria data center.

“Dietro il silenzio e l’incuria che da tempo regnano all’interno del perimetro industriale dismesso, qualcosa si sta muovendo”, sostiene il Comitato. Secondo il gruppo, mentre sembra essere tramontata l’ipotesi di realizzare un polo logistico da parte della nuova proprietà Akno, potrebbe aprirsi uno scenario differente.

“Il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis ha verificato che è stata presentata a Terna una richiesta per la fornitura di una potenza elettrica pari a 100 MW, classificata nella categoria di un data center”, spiegano gli attivisti.

Per il Comitato si tratta di un indizio significativo, anche se al momento nella nota non viene indicata l’esistenza di un progetto urbanistico già presentato o approvato per la realizzazione di un data center nell’area ex Novartis.

“Una richiesta energetica di una simile portata non ha nulla a che fare con la logistica tradizionale – sottolinea il Comitato – rappresenta invece un indizio concreto del possibile insediamento di un data center”.

Il gruppo richiama quindi l’attenzione sulle caratteristiche di queste strutture. I data center ospitano migliaia di server destinati alla gestione di servizi internet, cloud e applicazioni legate anche all’intelligenza artificiale. Sono impianti che funzionano continuativamente e necessitano di sistemi di raffreddamento e di dispositivi di emergenza per garantire la continuità del servizio.

Secondo i calcoli riportati dal Comitato, una potenza di 100 MW, nell’ipotesi teorica di un utilizzo continuativo alla massima capacità, porterebbe a consumi molto superiori al fabbisogno elettrico complessivo delle famiglie di Origgio. Si tratta tuttavia di un confronto teorico: la potenza richiesta alla rete non corrisponde necessariamente al consumo effettivo dell’impianto.

La situazione di Origgio, sottolinea il Comitato, si inserirebbe in un fenomeno più ampio che interessa il territorio a nord-ovest di Milano. Nella nota vengono citati Uboldo, dove il tema riguarda l’area ex Lazzaroni, Rho e Cesate. Proprio a Cesate si è costituito un comitato di cittadini contrario a un progetto di data center.

Il Comitato di Origgio chiarisce che la propria posizione “non è un rifiuto ideologico della tecnologia, né un anacronistico ritorno al passato”. L’obiettivo dichiarato è chiedere “una gestione razionale, trasparente e democratica dello sviluppo urbanistico”.

Tra le questioni poste ci sono il consumo energetico, il calore prodotto dagli impianti, il possibile impatto acustico e atmosferico dei generatori di emergenza e le ricadute occupazionali sul territorio.

Il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis annuncia infine di volersi mettere in contatto con i comitati “No Data Center” nati nei territori vicini e rivolge un appello alla cittadinanza e all’Amministrazione comunale perché venga fatta chiarezza sul futuro dell’ex Novartis e sulle eventuali ipotesi di trasformazione dell’area.

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