Pizzoccheri, trippa e polenta: la tradizione protagonista alla Festa dell’Uva di Misinto
1 Ottobre 2026
0
MISINTO – La grande tradizione culinaria e il calore della festa popolare si preparano ad animare il cuore di Misinto. Il 2, 3 e 4 ottobre 2026, in Piazza Pertini, si terrà la sesta edizione della Sagra dell’Uva, un appuntamento ormai imperdibile organizzato dall’associazione Gam E20 con il patrocinio del Comune di Misinto.
L’evento sarà una vera e propria celebrazione dei sapori autentici del territorio, dove buona cucina, ottimo vino, tradizioni e intrattenimento si fonderanno per regalare a cittadini e visitatori tre giornate all’insegna del buonumore e della convivialità.
Un menù ricco di storia e gusto
Il punto di forza della manifestazione sarà senza dubbio la proposta gastronomica, pensata per valorizzare i piatti più amati e rappresentativi della tradizione lombarda e brianzola. Gli ospiti potranno degustare:
-
Antipasti tipici: Salame cotto, mortadella di fegato e nervetti in insalata.
-
Primi e Piatti della tradizione: Pizzoccheri fumanti, la classica Trippa e il Pancotto, tipica zuppa di pane brianzola.
-
Specialità a base di polenta: Polenta uncia, Guancetta brasata con polenta, Rustisciada con polenta, oltre a Polenta e zola, mix di formaggi o la polenta semplice.
Info e Prenotazioni
I posti per partecipare ai pranzi e alle cene della sagra sono limitati. Gli organizzatori ricordano che la prenotazione dei tavoli è obbligatoria ed è effettuabile unicamente tramite WhatsApp al numero 351-6722906.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09