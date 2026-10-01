Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La data da segnare sul calendario è quella di domenica 11 ottobre, ma per assicurarsi il posto le iscrizioni sono già aperte: torna la “Festa dei cortili” di Ceriano Laghetto. Il tradizionale appuntamento enogastronomico promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Ceriano Laghetto e le associazioni del territorio, propone alcune novità accanto alla rodata formula del pranzo “itinerante”, una portata per ogni cortile, con piatti tradizionali sapientemente abbinati a calici di vino doc.

Il pranzo per gli iscritti al tour enogastronomico avrà inizio alle ore 12,30: già da metà mattina il centro storico si animerà con l’allestimento a tema preparato dagli organizzatori in collaborazione con i residenti dei cortili coinvolti. Con l’ora del pranzo prenderà il via il ricco itinerario del gusto accompagnato da intrattenimento musicale, laboratori, esposizioni e attività per adulti e bambini. Il percorso di degustazione si snoda attraverso i cortili storici di Ceriano Laghetto, proponendo un menù completo articolato in diverse tappe.

L’itinerario si apre in Curt del Gulpìn (via Mazzini) con l’aperitivo a base salumi, formaggi e bruschette (anche con opzioni vegetariane) abbinato a un calice di Gutturnio frizzante.

Si prosegue in “Curt del Bonalùm” per il primo piatto: qui verrà servito il risotto alla zucca e Gongorzola, accompagnato da un bicchiere di Cabernet Sauvignon. Per il secondo piatto l’appuntamento è in “Curt del Pedroeù”, dove si potranno degustare salsiccia e fagioli in umido, abbinati a un calice di Refosco (anche qui con opzione vegetariana). Il percorso si concluderà infine nel cortile dell’associazione Massimo Brioschi, dove sarà allestita l’osteria e sarà servita la torta con Glera o Moscato dei Colli Euganei, caffè e amaro. Il costo di partecipazione all’evento è fissato in 20 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini con menù dedicato. Le prenotazioni si ricevono in diversi esercizi commerciali del centro cittadino.

Per l’intera giornata saranno a disposizione dei visitatori la falegnameria didattica a cura di Gino Chabod e i giochi antichi a cura di Italiana eventi e il laboratorio creativo “Ladri di foglie” a cura della Biblioteca civica. Ci sarà intrattenimento musicale con Sem Pizzi duo, l’esposizione di mezzi agricoli e auto d’epoca a cura Peter Foggi, mentre in piazza Lombardia sarà presente la proposta “Autunno in Bibliofilando”.

Ad arricchire la giornata di festa, nella mattinata di domenica 11 ottobre 2026, la Pro Loco organizza anche la Camminata nel Parco delle Groane, un’escursione guidata per riscoprire la natura, la flora e la fauna dell’area protetta. Il ritrovo per la passeggiata è fissato alle 9,30 in Piazza Diaz, con rientro in piazza previsto entro le 11,30, in tempo per l’inizio del percorso gastronomico. La partecipazione alla camminata è gratuita con iscrizione obbligatoria entro l’8 ottobre telefonando al numero 347 6855070.

“La festa dei cortili è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzato del nostro calendario” -sottolinea l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Anche per questa edizione abbiamo coinvolto diverse realtà locali con l’obiettivo di rendere la festa ancora più bella e ricca di proposte per tutti. Un’occasione per valorizzare il nostro territorio con le sue tradizioni, la buona cucina e i buoni vini”.

(foto archivio)

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