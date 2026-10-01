Città

SARONNO – Aree sportive gratuite, più parchi, scuole e strade sistemate, maggiore sicurezza sul lavoro. Ma anche meno compiti e, con una richiesta decisamente ambiziosa, benzina meno cara. Sono alcune delle priorità indicate dagli studenti saronnesi nel primo incontro del percorso del Consiglio comunale dei ragazzi.

A raccontare l’avvio del progetto è l’assessora Lucy Sasso, che ha incontrato le classi coinvolte chiedendo ai ragazzi quali siano, secondo loro, i temi sui quali lavorare per migliorare la città.

“Oggi è partito il percorso del Consiglio comunale dei ragazzi e, per rompere il ghiaccio, ho chiesto alle classi quali sono per loro le priorità su cui lavorare. Dieci minuti dopo avevano già un programma” spiega Sasso.

L’elenco delle proposte spazia dagli spazi per lo sport alla cura del verde, passando per la manutenzione di scuole e strade e la sicurezza sul lavoro. Non è mancata una richiesta particolarmente sentita dagli studenti: meno compiti. Qualcuno ha guardato anche oltre le competenze comunali chiedendo un intervento sul prezzo della benzina. “Lì il Comune può poco, ma apprezzo l’ambizione” commenta l’assessora.

Il percorso entrerà nel vivo a novembre, quando i ragazzi eleggeranno i propri rappresentanti e sceglieranno anche il sindaco o la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi.

Non sarà soltanto un’esperienza di confronto e partecipazione. I giovani consiglieri dovranno infatti individuare una parte della città o un tema concreto di cui occuparsi e avranno a disposizione un budget reale da gestire per trasformare le proposte in un progetto.

“Grazie ragazzi, noi intanto abbiamo preso appunti” conclude Sasso. Un primo incontro che ha quindi già fatto emergere idee, richieste e priorità sulle quali i ragazzi saranno chiamati a confrontarsi nei prossimi mesi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09