Cronaca

SARONNO – Due lavoratori in nero, uno dei quali risultato irregolare sul territorio nazionale, e diverse carenze amministrative e nella gestione dei rifiuti. È quanto emerso dal controllo effettuato nel pomeriggio di ieri dalla polizia locale di Saronno in un’autofficina. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’attività e la denuncia del titolare.

Il blitz è stato effettuato dagli agenti del Nucleo polizia amministrativa e commerciale e del Nucleo ambiente, con il supporto delle pattuglie del pronto intervento.

Al momento del controllo gli agenti hanno trovato due cittadini extracomunitari al lavoro all’interno dell’officina. Dai successivi accertamenti entrambi sono risultati privi di un rapporto di lavoro regolare con la ditta e della qualifica professionale prevista. Uno dei due è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale perché sprovvisto del permesso di soggiorno.

Durante gli accertamenti sono emerse anche numerose carenze nella documentazione dell’attività, in particolare per quanto riguarda la gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Problemi che avevano già portato l’Amministrazione comunale a emettere un provvedimento di sospensione dell’attività. Una disposizione che, secondo quanto riscontrato dalla polizia locale, non era stata rispettata: al momento dell’arrivo degli agenti l’autofficina era infatti in piena attività.

Al termine del controllo il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria e l’autofficina è stata sequestrata. L’attività resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni richieste e all’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari.

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