SARONNO – Visite gratuite per valutare il rischio cerebrovascolare, iniziative dedicate alla salute mentale e una campagna che porterà nei luoghi della vita quotidiana le parole degli utenti dei servizi psichiatrici. Saronno sarà tra i centri principali dell'(H) Open Weekend dedicato al benessere del cervello, promosso da Fondazione Onda e al quale aderisce Asst Valle Olona in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Le iniziative sono in programma dall’8 all’11 ottobre.

Uno degli appuntamenti più concreti è previsto giovedì 8 ottobre all’ospedale di Saronno. La Stroke Unit dell’Unità operativa di Neurologia proporrà alle donne in età menopausale ecodoppler dei vasi epiaortici, valutazione clinica del rischio cerebrovascolare e screening vascolare non invasivo. La valutazione comprenderà anche la raccolta della storia clinica e l’analisi dei principali fattori di rischio. Responsabile dell’iniziativa è Barbara Stival, responsabile della Stroke Unit dell’ospedale di Saronno.

Le visite saranno effettuate dalle 8,30 alle 13 nell’ambulatorio Doppler, al secondo piano di Neurofisiologia, con accesso dall’ingresso ovest dell’ospedale. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata scrivendo a [email protected], indicando nella richiesta “Open Weekend sulla Salute del Cervello”.

Sempre a Saronno, dall’8 all’11 ottobre, il Centro psico sociale e i Servizi residenziali psichiatrici 1 e 2 porteranno avanti “La salute mentale fuori dai confini del Cps”. Poster con brevi frasi scritte dagli stessi pazienti saranno esposti in negozi, scuole, oratori, centri sportivi e altri luoghi frequentati della città. Parteciperà anche l’associazione Il Clan-destino. L’obiettivo è lasciare direttamente agli utenti la possibilità di raccontare cosa significhi per loro “salute mentale”, spostando l’attenzione dalla malattia alla persona.

Il 9 ottobre, dalle 14 alle 16, nei locali del Centro psico sociale e del Servizio residenziale psichiatrico 1 è invece prevista “Alla scoperta della salute mentale”, una caccia al tesoro rivolta agli utenti delle attività riabilitative e organizzata con le associazioni di familiari e utenti Asvap4 e Clan-destino. L’iniziativa punta a creare un momento di socializzazione e condivisione affrontando in modo informale temi legati al benessere personale, alla salute mentale e alle relazioni.

Il programma di Asst Valle Olona coinvolgerà anche Gallarate, Somma Lombardo e Busto Arsizio con incontri sull’emicrania, iniziative aperte alla cittadinanza e momenti dedicati alla conoscenza dei servizi di salute mentale.

Secondo i dati riportati dall’Asst, in Italia oltre 1,43 milioni di persone convivono con una demenza, più di 8 milioni soffrono di emicrania e circa 600 mila di epilessia. Sul fronte della salute mentale, l’Istat stima che 3,7 milioni di persone sopra i 14 anni abbiano sofferto nell’ultimo anno di disturbi ansioso-depressivi. Numeri che, per l’azienda sociosanitaria, confermano l’importanza della prevenzione, dell’informazione e della diagnosi precoce.

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