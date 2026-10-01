Saronnese

UBOLDO – Tertenia e Uboldo si sono incontrate venerdì sera nel segno dell’amicizia, della memoria e delle tradizioni. Nel comune sardo si è tenuto il primo incontro istituzionale dopo l’accordo formale di gemellaggio tra i due enti locali, sancito dalle deliberazioni consiliari dello scorso gennaio. Una serata durante la quale la comunità di Tertenia ha abbracciato quella di Uboldo tra musica, canti, balli e momenti di condivisione.

La serata è iniziata con una cena alla quale hanno partecipato più di 200 persone e durante la quale è stato accolto il sindaco di Uboldo Clerici. Presenti, oltre al sindaco di Tertenia Giulio Murgia, anche il parroco e le associazioni locali: la Pro Loco, la Croce Verde, l’Avis, Pintadora, Su Maimone e il Gruppo Folk Santa Sofia.

Successivamente, in piazza, i due sindaci hanno salutato i presenti ripercorrendo il percorso che ha portato al gemellaggio, riconoscimento ufficiale di un legame profondo costruito nel tempo attraverso le persone e la condivisione di valori comuni. Le origini di questo rapporto risalgono agli anni Cinquanta, quando molti cittadini di Tertenia furono costretti a lasciare la propria terra alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e di vita. Uboldo seppe accogliere quegli uomini e quelle donne che, con sacrificio, dignità e spirito di adattamento, si integrarono nel tessuto sociale e produttivo lombardo, contribuendo alla crescita della comunità che li aveva accolti.

Da questa integrazione sono nati rapporti umani solidi e duraturi. Nel corso degli anni sono stati celebrati numerosi matrimoni tra cittadini lombardi e sardi, dando vita a famiglie che ancora oggi rappresentano un esempio concreto di incontro tra culture diverse, unite dal rispetto reciproco e da un forte senso di appartenenza. Unioni che hanno reso il legame tra Uboldo e Tertenia non soltanto storico, ma anche affettivo e familiare.

In un’epoca segnata spesso da divisioni e distanze, il gemellaggio racconta così una storia di integrazione, accoglienza, rispetto e amicizia tra due territori diversi, ma profondamente legati dalle persone che li hanno vissuti e che continuano a mantenere vivo questo rapporto.

Nel corso della serata è stato rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Tertenia e al sindaco Murgia per aver condiviso e sostenuto l’iniziativa con entusiasmo e piena disponibilità. Un ringraziamento è andato anche a Boi Bernardo, per la spinta e il costante interessamento, espressione dei numerosi emigrati terteniesi che hanno costruito a Uboldo il proprio percorso familiare e sociale, integrandosi nel contesto lombardo e mantenendo vivo il legame con la terra d’origine.

Un riconoscimento è stato rivolto inoltre a Salvatore Pani, tra i primi terteniesi nati a Uboldo, e al professor Ugo Zaffaroni, cittadino uboldese legato a Tertenia, che ha reso il comune sardo la sua seconda casa. La serata si è conclusa tra canti e balli della tradizione sarda, con la partecipazione del Gruppo Folk Santa Sofia e del gruppo Su Maimone, figura arcaica del Carnevale tradizionale sardo.

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