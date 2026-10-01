Città

SARONNO – Per gli studenti dell’Itcs Gino Zappa non scatterà, da lunedì 5 ottobre, il trasferimento nelle aule messe a disposizione dalle altre scuole cittadine. Dal 5 al 9 ottobre le lezioni continueranno con l’organizzazione attualmente in vigore. Lo chiarisce la nuova circolare firmata ieri, 30 settembre, dalla dirigente scolastica Angelica De Angelis.

“Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026 le attività didattiche proseguiranno secondo le medesime modalità organizzative attualmente in vigore” si legge nella comunicazione. Una scelta che, spiega la dirigente, permette di “assicurare continuità alle attività” mentre proseguono le operazioni per rendere disponibili gli spazi destinati ad alcune classi dello Zappa.

La circolare fa anche il punto sulle aule individuate dopo l’incontro del 25 settembre. Il liceo G.B. Grassi ha confermato la disponibilità di sei aule, mentre un’altra aula sarà messa a disposizione dall’Ipsia A. Parma. In totale sono quindi sette gli spazi individuati fuori dalla sede dello Zappa.

Per le sei aule del Grassi, però, prima dell’ingresso degli studenti devono essere completati gli allestimenti. La Provincia di Varese deve provvedere alla consegna e all’installazione degli arredi e delle dotazioni digitali e tecnologiche necessarie per le lezioni. Per questo “la data del 5 ottobre, inizialmente prospettata per l’avvio dell’accoglienza, resta quindi subordinata alla conclusione di tali operazioni e alla relativa conferma formale”.

La scuola ha chiesto alla Provincia, con una nota inviata il 29 settembre, un aggiornamento scritto sui tempi di allestimento e sulla data in cui le aule saranno effettivamente disponibili. Solo a quel punto sarà possibile definire il trasferimento delle classi e comunicarne i dettagli alle famiglie.

Per ora, quindi, dal 5 al 9 ottobre “le classi continueranno a seguire l’organizzazione attuale, ossia a rispettare l’orario delle lezioni attualmente in vigore”. Una successiva circolare comunicherà l’avvio delle lezioni al Grassi, indicando quali classi saranno coinvolte, da quale giorno e con quali modalità di accesso, sedi e orari.

Resta confermato l’obiettivo che ha accompagnato il confronto delle ultime settimane: garantire le lezioni in presenza senza ricorrere ai doppi turni. “Prosegue il coordinamento con la Provincia e con il Liceo – precisa la dirigente – nel comune impegno a individuare soluzioni che tutelino la continuità didattica e consentano lo svolgimento delle lezioni in presenza e in un unico turno antimeridiano”.

De Angelis chiude la comunicazione rivolgendosi direttamente alla comunità scolastica: “Sono consapevole delle difficoltà che questa fase comporta per la quotidianità delle famiglie e per il lavoro del personale”. La dirigente ringrazia quindi studenti, famiglie e personale per “la pazienza, la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati”, ribadendo che l’attenzione alle esigenze della comunità e al percorso formativo degli studenti resta alla base delle scelte dell’istituto.

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