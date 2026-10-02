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SARONNO – Sette anni di lotta contro la malattia e, insieme, undici anni trascorsi a combattere un’altra battaglia: quella per i diritti del figlio, affetto da una grave forma di autismo. Laura Ferrario è morta a 51 anni, lasciando la sua famiglia e quanti l’hanno conosciuta con un dolore difficile da raccontare.

A ricordarla, prima di tutto, è il marito. Poche parole che restituiscono il ritratto di una donna che, anche durante gli anni più difficili delle cure, non ha mai smesso di essere mamma e di battersi per la propria famiglia.

“Era una donna coraggiosa che ha lottato per sette anni contro il tumore. Per undici anni ha combattuto anche per i diritti di suo figlio, con autismo grave, diritti che non sempre sono stati riconosciuti dalle istituzioni”.

Una battaglia quotidiana, portata avanti mentre Laura affrontava terapie, speranze, momenti difficili e nuove ripartenze. Nel suo percorso aveva incontrato anche Saronno Point, associazione che accompagna i pazienti oncologici e le loro famiglie. Proprio la Onlus saronnese l’aveva premiata con una targa per la sua resilienza e la sua tenacia.

A ricordare quei momenti è il presidente di Saronno Point Mario Busnelli.

“Laura ha combattuto fino all’ultimo giorno come una leonessa. Non voleva morire, aveva una grandissima voglia di vivere e di essere mamma. Aveva a cuore i suoi figli e soprattutto un bambino che aveva fortemente bisogno di lei”.

Busnelli ricorda gli anni delle cure, i viaggi e anche quei momenti nei quali arrivavano buone notizie e negli occhi di Laura tornava la felicità. “Durante le cure era capace di spronare noi con un sorriso che rubava il cuore. Abbiamo condiviso per molti anni i suoi successi e i momenti più difficili”.

Nel ricordo dell’associazione c’è anche la fotografia della consegna della targa, affidata a Daniela: un riconoscimento alla forza con cui Laura aveva affrontato la malattia e alla vicinanza dimostrata a Saronno Point e ai suoi accompagnatori.

“Sei stata per noi un esempio – conclude Busnelli – di come si possano affrontare momenti terribili della malattia. Con queste fotografie sarai sempre ricordata da noi”.

Un saluto condiviso anche da Giuliano, Giuseppe, Gian Antonio, Renato, Giuly, Emanuela, Daria e Marco, alcune delle persone che negli anni le sono state accanto durante gli innumerevoli viaggi legati alle cure.

Resta soprattutto il ricordo di Laura come mamma e moglie: una donna che, mentre affrontava la propria malattia, ha continuato a chiedere attenzione e diritti per suo figlio e a occuparsi della sua famiglia. Una battaglia portata avanti fino a quando le è stato possibile.

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