CASTIGLIONE OLONA – Una domenica di festa, ma anche di commozione, per salutare don Ambrogio Cortesi, che dopo 14 anni ha concluso il proprio lungo servizio pastorale a Castiglione Olona. La comunità si è stretta attorno al sacerdote domenica 27 settembre, ripercorrendo un cammino fatto di fede, iniziative e attenzione soprattutto a bambini, ragazzi, giovani e famiglie.

La giornata è iniziata con la messa delle 10.30, seguita dal pranzo comunitario in sottochiesa. Nel pomeriggio gli appuntamenti sono proseguiti con la festa di apertura dell’oratorio e con un momento di preghiera al quale hanno partecipato don Ambrogio, don Luca e il nuovo parroco don Davide.

Particolarmente sentite le parole con le quali don Ambrogio si è congedato: «Ho amato Castiglione Olona come si ama il prossimo» e «Sono grato di essere stato a Castiglione Olona». A sintetizzare il rapporto costruito in questi 14 anni è stato anche lo slogan “I ❤️ CO”, ormai diventato un simbolo e riportato sulle magliette indossate dagli adolescenti dell’oratorio. Durante la giornata è stata inoltre consegnata a don Ambrogio la prima copia di “Io Amo Castiglione”, pubblicazione realizzata dal Consiglio pastorale. Attraverso immagini e testi, il volume ripercorre alcuni momenti del suo ministero, le opere realizzate, le idee condivise e il percorso compiuto insieme alla comunità.

Un ricordo destinato a rimanere dopo una presenza durata 14 anni e conclusa con l’abbraccio di Castiglione Olona, che ha accompagnato don Ambrogio verso il suo nuovo incarico con il ringraziamento e la preghiera di tutta la comunità.