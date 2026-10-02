Groane

CESANO MADERNO – Individuare l’origine degli odori sgradevoli che da alcuni mesi vengono segnalati anche in alcune zone di Cesano Maderno e arrivare a identificare gli eventuali responsabili. È l’obiettivo del percorso avviato sul territorio e ora approdato anche in Prefettura a Monza.

Nei giorni scorsi il prefetto di Monza e Brianza Enrico Roccatagliata ha infatti convocato un incontro dedicato al fenomeno, che interessa un’area sovracomunale e, per quanto riguarda Cesano Maderno, in particolare le zone della Snia e della Sacra Famiglia.

Il Comune si era già attivato da tempo e gli accertamenti erano stati intensificati dalla fine di giugno, quando erano aumentate le segnalazioni dei cittadini. Attraverso diversi sopralluoghi era stato possibile verificare che non si trattava di episodi isolati, riscontrando effettivamente la presenza degli odori indicati dai residenti.

L’Amministrazione aveva quindi messo a disposizione di alcuni dei cittadini coinvolti i formulari predisposti da Arpa Lombardia, utili per raccogliere le informazioni secondo criteri uniformi: giorno e ora dell’episodio, durata, caratteristiche dell’odore e altri elementi che possono contribuire agli accertamenti.

Il materiale raccolto è stato successivamente organizzato e analizzato dal Comune e sarà trasmesso agli organismi competenti, tra i quali la stessa Arpa.

Monitoraggio coordinato fra Comuni ed enti

Il passaggio in Prefettura è particolarmente importante proprio perché il problema non riguarda esclusivamente Cesano Maderno. Il lavoro proseguirà quindi attraverso un’attività coordinata di monitoraggio alla quale parteciperanno i Comuni interessati insieme agli enti e agli organismi tecnici competenti.

«Fin dalle prime segnalazioni abbiamo ritenuto importante verificare direttamente quanto stava accadendo e definire una modalità ordinata e puntuale per raccogliere le informazioni», spiega il sindaco Gianpiero Bocca, ricordando anche il contributo fornito dai cittadini e da alcuni consiglieri comunali nella raccolta delle segnalazioni.

Per il primo cittadino, l’incontro convocato dal prefetto Roccatagliata «rappresenta un passaggio essenziale perché consente di affrontare la questione nella sua dimensione sovracomunale, mettendo in rete le competenze degli enti coinvolti».

L’obiettivo degli accertamenti è chiaro: «Arrivare a individuare con precisione l’origine delle emissioni e i responsabili».

Il Comune assicura quindi che proseguirà il lavoro insieme ai cittadini, le cui segnalazioni sono considerate particolarmente utili per ricostruire frequenza e caratteristiche degli episodi, e con tutte le istituzioni e gli organismi tecnici che saranno coinvolti nei prossimi monitoraggi.

(foto archivio)

01102026