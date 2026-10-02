Cronaca

COGLIATE – Bonifica completata e, per cercare di evitare che il problema si ripeta, entra in funzione anche la videosorveglianza. In via Sant’Andrea a Cogliate sono stati rimossi i rifiuti contenenti amianto abbandonati nell’area del Parco delle Groane, con un intervento che ha richiesto particolari cautele proprio per la natura del materiale. A dare notizia dell’operazione è stato il Parco Groane, sottolineando come la rimozione sia stata effettuata seguendo le procedure necessarie per trattare correttamente i materiali contenenti amianto.

L’intervento non si è però limitato alla bonifica. L’obiettivo è infatti quello di contrastare nuovi abbandoni di rifiuti in via Sant’Andrea, un fenomeno particolarmente grave quando interessa aree verdi e, a maggior ragione, quando vengono scaricati materiali potenzialmente pericolosi.

Per questo motivo nella zona è stato predisposto un sistema di videosorveglianza collegato alla polizia locale. Le telecamere consentiranno di tenere sotto controllo l’area e potranno fornire elementi utili per identificare eventuali responsabili di nuovi scarichi abusivi. La bonifica rappresenta dunque il primo passo, mentre la videosorveglianza punta soprattutto sulla prevenzione: proteggere una delle aree verdi del territorio e scoraggiare chi utilizza strade e zone più appartate come discariche abusive.

02102026