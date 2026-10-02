Calcio

SARONNO – Una serata per presentare ufficialmente tutte le formazioni biancocelesti e dare il via, anche davanti a tifosi e famiglie, alla nuova stagione. Lunedì 5 ottobre alle 18.30 il centro sportivo Matteotti di via Sampietro ospiterà la presentazione di tutte le squadre del Fbc Saronno.

L’appuntamento sarà l’occasione per conoscere i protagonisti delle diverse formazioni del club, dai più giovani sino alla prima squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza.

A condurre la serata insieme a Piero Garau ci sarà un ospite speciale, Germano Lanzoni, attore e comico milanese molto conosciuto dal pubblico, che contribuirà ad animare la presentazione. Un appuntamento che consentirà anche alla società di ritrovarsi al completo attorno al proprio progetto sportivo. Al vertice del club c’è il presidente Giorgio Losa, mentre il ruolo di direttore generale è ricoperto da Marco Proserpio.

Per il Fbc Saronno sarà dunque una vera e propria passerella biancoceleste, con giocatori, tecnici e dirigenti chiamati sul palco per presentarsi alla città e ai sostenitori. L’appuntamento è per lunedì 5 ottobre alle 18.30 al centro sportivo Matteotti di Saronno. L’ingresso è libero.

(foto Letizia Elli: Germano Lanzoni)

02102026