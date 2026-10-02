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SARONNO – Saronno rientra nel nuovo pacchetto di investimenti destinati alla rete di Ferrovienord. La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2026 del Contratto di Programma tra Regione Lombardia e Ferrovienord, che mette sul piatto complessivamente 81,9 milioni di euro per interventi di potenziamento, manutenzione, sicurezza e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Per il territorio saronnese, uno degli interventi indicati riguarda l’ammodernamento della sottostazione elettrica di Saronno, inserita nel programma insieme a quelle di Gemonio e Galliate. Si tratta di infrastrutture fondamentali per l’alimentazione della rete ferroviaria e quindi per il funzionamento e l’affidabilità del servizio.

Un investimento che assume particolare rilievo considerando il ruolo di Saronno come uno dei principali nodi della rete Ferrovienord, punto di passaggio e interscambio delle direttrici verso Milano, Varese, Como e Malpensa.

L’aggiornamento del Contratto di Programma punta da una parte a garantire la prosecuzione delle opere già avviate, tenendo conto anche dell’aumento dei costi, e dall’altra introduce nuovi finanziamenti per la sicurezza della rete e il miglioramento delle infrastrutture.

Gli altri interventi previsti

La parte più consistente dello stanziamento, 40 milioni di euro, finanzierà il programma di manutenzione straordinaria della rete nel periodo 2028-2032. Altri 4 milioni sono destinati all’adeguamento delle gallerie e alla protezione delle sedi ferroviarie dai rischi legati al dissesto idrogeologico.

Un capitolo importante riguarda Malpensa, con un incremento di 18,78 milioni di euro delle risorse per il collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto e la linea del Sempione.

A Seveso sono invece previsti il potenziamento tecnologico della rete, l’eliminazione di tre passaggi a livello e il raddoppio delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda.

Nel programma figurano inoltre 2,136 milioni di euro per opere complementari al progetto H2iseO, oltre agli interventi sulle sottostazioni elettriche di Saronno, Gemonio e Galliate.

Infine sono stati previsti due nuovi studi, finanziati con 100 mila euro ciascuno: il primo riguarderà la possibilità di velocizzare il collegamento ferroviario Milano-Varese, mentre il secondo sarà dedicato alla valutazione degli impatti acustici e delle vibrazioni prodotti dagli impianti ferroviari regionali.

Complessivamente gli 81,9 milioni di euro interesseranno la rete Ferrovienord nei territori delle province di Varese, Milano, Monza e Brianza, Como e Brescia.

02102026