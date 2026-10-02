Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 1 ottobre, ci sono le novità sul futuro dell’ex Novartis di Origgio, il controllo della polizia locale in un’autofficina di Saronno e il completamento del nuovo murales di Ravo in piazza La Malfa.

A Origgio torna al centro dell’attenzione il futuro dell’area ex Novartis. Il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis segnala una richiesta presentata a Terna per una fornitura elettrica da 100 MW, classificata nella categoria dei data center. Il Comitato considera il dato un possibile indizio di un futuro insediamento, precisando però che al momento non risulta presentato o approvato alcun progetto urbanistico per un data center nell’area.

Blitz della polizia locale invece in un’autofficina di Saronno, dove sono stati trovati due lavoratori privi di un regolare rapporto di lavoro. Uno dei due è risultato inoltre senza permesso di soggiorno. Gli agenti hanno riscontrato anche diverse carenze amministrative e nella gestione dei rifiuti. L’attività, che era già stata destinataria di un provvedimento di sospensione non rispettato, è stata sequestrata e il titolare denunciato.

È stato infine completato il murales realizzato da Ravo in piazza La Malfa a Saronno. L’opera riprende un capolavoro del Seicento, riportandolo sulla grande parete cittadina attraverso l’intervento dell’artista. Il completamento del lavoro restituisce così alla piazza una nuova presenza artistica, destinata a caratterizzare lo spazio pubblico.

A Saronno l’assessora Lucy Sasso ha inoltre rilanciato la voce dei ragazzi, presentando le priorità emerse dal confronto con i giovani della città. Tra i temi segnalati ci sono gli spazi dedicati alla socialità, le opportunità per il tempo libero e una maggiore attenzione alle esigenze delle nuove generazioni, con l’obiettivo di portare le loro richieste all’interno dell’attività dell’Amministrazione.

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