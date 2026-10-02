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SARONNO – Venerdì 2 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno e in Lombardia sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza piogge previste. Le temperature resteranno miti, con una minima di 17 gradi e una massima di 24 gradi.

Il cielo sarà quindi variabile, con una maggiore presenza di nuvole in alcune fasi della giornata. I venti saranno deboli: al mattino arriveranno da Est-Sudest, mentre nel pomeriggio proverranno da Sudest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia le infiltrazioni umide manterranno condizioni prevalentemente nuvolose. Sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane e alte pianure i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con alcune aperture nella seconda parte della giornata e, nel primo caso, schiarite più ampie dalla serata. Sulle basse pianure orientali, sulle Prealpi orientali e occidentali si alterneranno nubi e schiarite, con rasserenamenti serali nelle aree orientali. Più grigio sulle Orobie, mentre sulle Alpi Retiche prevarranno cieli molto nuvolosi, con possibili brevi aperture pomeridiane e deboli piogge in serata. Lo zero termico sarà intorno ai 3600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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