Groane

MISINTO – Auto d’epoca, storiche e sportive sono pronte a invadere piazza XXV Aprile. Domani, sabato 3 ottobre, nell’ambito della Festa del Paese 2026, Misinto ospiterà un raduno dedicato agli appassionati di motori, con esposizione di vetture e ricambi per auto d’epoca.

Il ritrovo è fissato dalle 10 in piazza XXV Aprile. L’esposizione è aperta a tutti e comprenderà auto d’epoca, storiche e sportive. Durante la giornata sarà presente anche uno spazio dedicato ai ricambi per le vetture d’epoca.

Per i partecipanti iscritti ci sarà la possibilità di pranzare con un menù a prezzo agevolato di 20 euro: salame e mortadella, un piatto a scelta tra pizzoccheri, rustisciada, polenta uncia o trippa e un bicchiere di vino. Sono previsti anche premi ad estrazione.

L’appuntamento fa parte del programma della Festa del Paese di Misinto. Per informazioni e iscrizioni è disponibile il numero 347 0688426.

(foto archivio)

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