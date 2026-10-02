Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Martedì 29 settembre, in mattinata, si è svolto un incontro presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza, Enrico Roccatagliata, per approfondire le tematiche concernenti le segnalazioni di odori molesti nel territorio dei comuni di Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Limbiate.

L’incontro è stato convocato d’intesa con il Direttore del dipartimento ARPA di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio, dott. Paolo Perfumi, e con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Michele Castore.

Hanno partecipato i Sindaci dei Comuni interessati e i rappresentanti della Provincia di Monza e Brianza e dell’ATS Brianza.

Nel corso del confronto i tecnici di ARPA e ATS Brianza hanno innanzitutto evidenziato che non esistono, allo stato delle verifiche già svolte, dati che possano evidenziare situazioni di pericolo per la cittadinanza dei territori ove gli odori sono stati percepiti.

Su questa premessa, quindi, è stata affrontata la discussione nel corso della quale si è preso atto delle verifiche già svolte dall’Arpa con accesso a realtà produttive della zona e dei relativi risultati.

Analogamente, prendendo atto del “tavolo tecnico” costituito presso il Comune di Ceriano Laghetto con la partecipazione di Arpa, Provincia di Monza e Brianza, ATS Brianza, si è convenuto che lo stesso sarà allargato alla partecipazione dei Comuni di Cesano Maderno, Cogliate e Limbiate.

Una particolare attenzione è stata posta sulle segnalazioni pervenute ai Comuni, parte delle quali era già stata trasmessa ad Arpa dal Comune di Ceriano Laghetto. Anche quelle non formalizzate attraverso la modulistica tecnica saranno organizzate secondo criteri omogenei e condivise con Arpa, Vigili del Fuoco e Provincia, per agevolarne il confronto e la valutazione tecnica.

Nello stesso tempo, il tavolo tecnico convocato dal Comune di Ceriano Laghetto si sta attivando, come da normativa, per avviare la campagna di monitoraggio delle molestie olfattive attraverso apposite “sentinelle” che, utilizzando specifica modulistica e applicativi dedicati, potranno raccogliere le informazioni utili.

I questionari compilati andranno poi all’Arpa per permettere gli approfondimenti tecnici.

È infine stato concordato uno scambio informativo tra i diversi Enti interessati per porre le basi a nuovi accessi in aziende finalizzati a verificare il rispetto dei criteri produttivi e del contenimento delle emissioni, anche con l’eventuale partecipazione dei Vigili del Fuoco per i profili ispettivi di competenza.

Il nuovo incontro del tavolo, per una verifica dei risultati, è previsto per la fine di novembre prossimo.

«Il protrarsi di questi episodi è inaccettabile e occorre accelerare i tempi — dichiara il Sindaco Massimiliano Armando Occa —. È fondamentale arrivare a identificare le fonti degli odori e ottenere gli interventi necessari a risolvere definitivamente un problema che si trascina da troppi anni. Per questo abbiamo convocato il tavolo tecnico e stiamo lavorando con gli enti competenti per avviare il monitoraggio strutturato. Ci tengo a sottolineare il ruolo fondamentale ricoperto già in questa fase dai cittadini: le loro segnalazioni hanno fornito un contributo prezioso e continueranno a essere essenziali per orientare le verifiche. Le indicazioni di Arpa e Ats sulle verifiche finora svolte sono rassicuranti, ma il disagio resta e deve essere affrontato con urgenza. Ringrazio il Prefetto per il coordinamento e tutti gli enti coinvolti: continueremo a sollecitare tempi rapidi, a seguire le attività e a tenere informata la cittadinanza».

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