CERIANO LAGHETTO – Nessun elemento che faccia temere rischi per la salute pubblica, ma controlli e monitoraggio proseguiranno per cercare di individuare l’origine degli odori molesti segnalati ormai da tempo in diversi comuni della zona. Questa mattina in Prefettura a Monza si è tenuto un incontro urgente presieduto dal prefetto Enrico Roccatagliata, dedicato alla situazione che interessa Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Limbiate.

Al vertice, promosso d’intesa con il direttore di Arpa Paolo Perfumi e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Michele Castore, hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati, insieme ai rappresentanti della Provincia di Monza e Brianza e di Ats.

La prima indicazione emersa dall’incontro è rassicurante: sulla base degli accertamenti effettuati sino a questo momento, Arpa e Ats hanno escluso situazioni di rischio per la salute dei cittadini. Resta però da chiarire la provenienza degli odori che continuano a essere avvertiti dalla popolazione.

Il tavolo tecnico si allarga

Nel corso della riunione sono stati esaminati anche i primi sopralluoghi effettuati da Arpa nelle aziende produttive presenti nella zona. Il tavolo tecnico nato inizialmente a Ceriano Laghetto sarà ora esteso a tutti i comuni coinvolti, così da affrontare il fenomeno in maniera coordinata.

Un ruolo importante sarà svolto proprio dalle segnalazioni dei cittadini. Quelle già raccolte verranno catalogate e trasmesse agli organismi competenti, che potranno incrociare luoghi, giorni, orari e caratteristiche degli episodi per cercare elementi utili a circoscrivere la possibile origine delle emissioni.

Arrivano le “sentinelle” nei comuni

Il sistema di monitoraggio sarà ulteriormente potenziato con l’individuazione, in ciascun comune, di referenti territoriali che fungeranno da “sentinelle”. Attraverso un’app e specifici moduli e questionari verranno raccolte informazioni sulle percezioni olfattive, ma anche su eventuali elementi visivi e tattili. I dati saranno quindi trasmessi direttamente ad Arpa per consentire verifiche più tempestive e mirate.

Parallelamente sono state concordate nuove ispezioni congiunte nei siti produttivi, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alle emissioni e proseguire nella ricerca della fonte del fenomeno. L’attenzione resterà dunque alta nelle prossime settimane. Un nuovo vertice di verifica è già previsto per la fine di novembre, quando sarà possibile fare il punto sui dati raccolti attraverso il monitoraggio e sugli esiti dei nuovi controlli.

02102026