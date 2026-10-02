Comasco

ROVELLO PORRO – Ultime due serate per l’Otüberfest, la festa in stile bavarese che sta animando l’Area Feste di via Bernardino Luini. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana è ripartita giovedì 1 ottobre e proseguirà oggi, venerdì 2, e sabato 3 ottobre. Venerdì 2 ottobre il programma prevede la serata musicale con gli Hornytoorinchos, definiti dagli organizzatori la “Boyband Patafisica”, presenza ormai abituale negli eventi promossi da R-Estate Positivi.

Sabato 3 ottobre sarà invece la serata conclusiva della manifestazione. Sul palco torneranno The McChicken Show, la “vera Rocktober band”, già protagonista dell’apertura dell’Otüberfest lo scorso 25 settembre. Saranno loro ad accompagnare il pubblico verso il brindisi conclusivo della sesta edizione. In entrambe le serate l’area aprirà alle 19 e la cucina entrerà in funzione alle 19.15. L’ingresso è libero e la prenotazione del tavolo non è obbligatoria; per chi decide di prenotare, le riservazioni serali vengono accettate sino alle 17.30 del giorno stesso e il tavolo viene mantenuto sino alle 20.

Dove si svolge e chi organizza

L’Otüberfest si tiene all’Area feste di via Bernardino Luini 10 a Rovello Porro, in uno spazio coperto che consente lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. L’organizzazione è della Pro Loco di Rovello Porro – R-Estate Positivi Aps, in collaborazione con il Comune. La formula richiama quella dell’Oktoberfest, unendo però tradizione bavarese e sapori locali. Alla spina vengono proposte Mönchshof Original Pils, Bock e Kellerbier e Kapuziner Weissbier, oltre alle alternative analcoliche. In cucina si trovano brezel, würstel con crauti, rösti, polletto allo spiedo, pulled pork e stinco lombardo con polenta, oltre a proposte vegetariane.

Per informazioni è disponibile il numero 3516173964; nelle vicinanze dell’Area Feste sono presenti parcheggi.

02102026