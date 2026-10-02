Città

SARONNO – Una giornata per incontrarsi, conoscere da vicino le tante realtà che operano sul territorio e scoprire quanto sia articolato e vitale il mondo dell’associazionismo saronnese. Domenica 4 ottobre torna “Associazioni in Festa”, appuntamento che dalle 10 alle 18 porterà nel centro di Saronno associazioni, musica, spettacoli, danza, animazione e attività per bambini.

Stand e iniziative animeranno per tutta la giornata le vie e le piazze del centro, offrendo alle associazioni l’opportunità di raccontare direttamente ai cittadini il proprio lavoro, i progetti e le attività portate avanti durante l’anno.

Una festa, dunque, ma anche un’occasione per accendere i riflettori sul patrimonio di esperienze, competenze e volontariato che ogni giorno contribuisce alla vita della città in ambito sociale, culturale, educativo, ricreativo e aggregativo.

“Associazioni in Festa è prima di tutto la giornata di tutte quelle persone che durante l’anno mettono a disposizione tempo, competenze ed energie per gli altri e per la nostra città – sottolinea l’assessora alla Cultura e Politiche educative Maria Cornelia Proserpio -. Portare queste realtà nel cuore di Saronno significa permettere ai cittadini di conoscerle meglio, ma anche riconoscere pubblicamente il valore del loro impegno. L’associazionismo è una parte fondamentale della nostra comunità, capace di generare partecipazione, relazioni e occasioni di crescita. Il 4 ottobre vogliamo che sia soprattutto una festa dell’incontro e della condivisione” .

Il murales di Ravo: il patrimonio artistico entra nella città

Uno dei momenti centrali della giornata sarà alle 10 in piazza Ugo La Malfa, con la presentazione ufficiale del nuovo grande murales realizzato da Andrea Ravo Mattoni, artista varesino conosciuto anche a livello internazionale per il suo lavoro di reinterpretazione dei capolavori della storia dell’arte attraverso il linguaggio contemporaneo della street art.

L’opera realizzata a Saronno reinterpreta “Le nozze di Bacco e Arianna”, soggetto legato al patrimonio pittorico di Casa Morandi. Un intervento che porta nello spazio pubblico un’immagine appartenente al patrimonio artistico cittadino, facendola uscire idealmente dai luoghi tradizionalmente dedicati alla cultura per renderla visibile e accessibile nella quotidianità della città.

Il murales si inserisce inoltre nel percorso di Varese Cultura 2030, il progetto che punta a costruire una rete culturale provinciale mettendo in relazione patrimonio, territori, istituzioni e nuovi linguaggi.

“La presentazione dell’opera di Ravo all’interno di Associazioni in Festa crea un legame particolarmente significativo – prosegue Proserpio – perché nella stessa giornata il centro sarà vissuto attraverso forme diverse di cultura e partecipazione. Il murales nasce con l’idea di rendere il patrimonio artistico accessibile, portandolo nello spazio urbano e nella quotidianità dei cittadini. Da domenica questa opera entrerà a tutti gli effetti nel paesaggio di Saronno e potrà essere vista, conosciuta e vissuta ogni giorno” .

Musica, spettacoli e attività per tutta la giornata

Il programma si svilupperà in diversi punti del centro cittadino.

In piazza Libertà, dalle 10 alle 18, Radio Orizzonti accompagnerà la manifestazione con animazione e interviste alle associazioni. Alle 11 spazio al concerto del Corpo Musicale Cittadino, seguito alle 12,15 dai balli country a cura di Country Fire Asd.

Nel pomeriggio, alle 14,30, si esibirà il Coro Incanto Musica Vocale. Dalle 15 alle 17 spazio all’intrattenimento con i finalisti del contest “Saronno Famosi” e ai laboratori pop e rock della scuola di musica Albero Musicale.

Alle 17 il programma di piazza Libertà si concluderà con il concerto di Francesca Visentin, finalista di “The Voice Senior 2025”.

Anche piazza Ugo La Malfa, dopo la presentazione del murales delle 10, tornerà ad animarsi nel pomeriggio. Dalle 15 sono in programma balli country e dance anni ’70, ’80 e ’90 a cura di Country Fire Asd e spettacoli di Lindy Hop proposti da Danzarte Studio.

Spazio infine alle famiglie e ai più piccoli. Nel giardino di Villa Gianetti, dalle 10 alle 18, sarà allestita un’area giochi per bambini.

Una giornata diffusa nel cuore di Saronno, pensata per offrire alle associazioni una vetrina e ai cittadini l’opportunità di scoprirne attività e proposte, ma soprattutto per ritrovarsi e vivere insieme gli spazi della città.

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