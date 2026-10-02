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SARONNO – Le operazioni di pulizia sono state eseguite, ma a distanza di alcuni giorni restano ancora visibili sulle mattonelle del centro le tracce dell’olio che aveva imbrattato un’ampia porzione della zona pedonale cittadina.

In particolare, le macchie si possono ancora notare in alcuni punti di piazza Libertà, dove il passaggio del liquido oleoso ha lasciato segni sulla pavimentazione. Una situazione decisamente migliorata rispetto alle ore immediatamente successive all’episodio, quando lunghe scie erano chiaramente visibili e in alcuni tratti si era reso necessario anche spargere materiale assorbente, ma non ancora completamente risolta dal punto di vista estetico. L’episodio aveva suscitato parecchia curiosità e stupore tra i passanti. Le tracce erano comparse in una porzione molto estesa del centro: dal sagrato della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e da piazza Libertà lungo corso Italia, interessando anche piazza Avis, piazza De Gasperi e piazza La Malfa.

Già il giorno precedente si era verificata una perdita d’olio da un mezzo della nettezza urbana, ma in quel caso il problema era risultato più circoscritto. Successivamente erano stati avviati accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto in occasione dell’imbrattamento più esteso.

Nel frattempo si è intervenuti con le pulizie e il grosso dell’olio è stato eliminato. In alcuni punti, tuttavia, la pavimentazione continua a mostrare gli aloni lasciati dal liquido: soprattutto in piazza Libertà sono ancora facilmente riconoscibili sulle mattonelle, testimonianza dell’insolito episodio che nei giorni scorsi aveva interessato buona parte del cuore pedonale di Saronno.

02102026