Città

SARONNO – Lacrime, sorrisi e storie di famiglie alle prese ogni giorno con l’Alzheimer e le altre forme di demenza. L’assessore alla Coesione sociale Matteo Fabris ha partecipato qualche giorno fa all’incontro con i “Cura cari”, i caregiver che assistono genitori e familiari anziani. Un momento dedicato soprattutto all’ascolto e alla condivisione delle esperienze di chi si trova ad affrontare non soltanto gli aspetti pratici dell’assistenza, ma anche un carico emotivo spesso molto pesante.

“Abbiamo esplorato i loro vissuti emotivi, le fatiche e l’importanza della condivisione e della rete di supporto – racconta Fabris – È stato un momento di lacrime e sorrisi, in cui le storie di figli e genitori si incontrano e si perdono, in cui una parte di sé resta e si trasforma e l’altra sopravvive nella memoria”.

L’assessore sottolinea come l’Alzheimer finisca per coinvolgere l’intero nucleo familiare. “Essere caregiver di un genitore con Alzheimer evoca vissuti emotivi importanti e spesso contraddittori. La demenza diventa una patologia che colpisce l’intero sistema familiare e incide sullo stress del caregiver”.

All’incontro erano presenti anche il direttore Luigi Regalia e lo scrittore Annichiarico, che ha condiviso la propria esperienza personale legata alla malattia, tra amore e dolore.

Fabris ha quindi ringraziato Focris per l’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando la collaborazione avviata per sviluppare nuovi progetti e reti di sostegno, anche attraverso il Tavolo Terza Età.

L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra la Rsa e Saronno. “Una Rsa che sarà sempre più aperta verso la città e la popolazione – conclude l’assessore – Non più un luogo dove attendere il proprio destino, ma una struttura in cui affrontare il tema dell’invecchiamento in un incontro tra generazioni”.

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