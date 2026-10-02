Cronaca

SARONNO – Resterà chiuso indicativamente fino alla fine di ottobre l’ufficio postale di via Manzoni 10, danneggiato durante il furto avvenuto nella notte del 27 settembre.

Poste Italiane ha comunicato la sospensione temporanea dell’attività per consentire “interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza”, necessari dopo i danni provocati all’Atm Postamat durante l’incursione.

Nel frattempo gli utenti potranno utilizzare l’ufficio postale di via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nella sede è disponibile anche un Atm accessibile 24 ore su 24.

Il colpo era stato messo a segno raggiungendo il retro dell’edificio dalla zona di Villa Gianetti. Dopo aver forzato gli accessi, i ladri erano entrati nell’ufficio e avevano aperto la cassaforte utilizzando una fiamma ossidrica. Il bottino sarebbe di circa 40 mila euro.

I danni si sono rivelati più consistenti di quanto apparso inizialmente. Poste Italiane indica la riapertura “a fine ottobre, salvo ulteriori comunicazioni”.

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