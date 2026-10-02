Città

SARONNO – Il primo appuntamento di “120 Foglie Morte”, evento dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia, è la possibilità di vedere la gara di quest’anno, sabato 10 ottobre, su un maxischermo posizionato dalla mattina in piazza Libertà a Saronno.

Partner dell’iniziativa, organizzata da Saronno Città dei Beni Comuni, sarà l’UAE Team Emirates, squadra che è ovviamente in lizza per la vittoria del Giro di Lombardia con uno dei suoi tanti campioni. Gli appassionati potranno fare un salto in piazza e visitare il motorhome ufficiale del team, lo stesso usato negli appuntamenti World Tour, e ammirare alcune delle biciclette e delle maglie che la squadra ha utilizzato al Tour, al Giro, al Mondiale, ecc.

Tra le biciclette in esposizione, anche la Colnago VR4s di Brandon McNulty, corridore statunitense che si è laureato Campione del Mondo della categoria Elite ai recenti Mondiali di Montreal, che si sono tenuti nella domenica appena passata. L’evento saronnesi gli ha sicuramente portato fortuna!

In piazza ci saranno anche altre biciclette Colnago che hanno fatto la storia, come la Master Arabesque di Beppe Saronni del 1985 o la leggendaria C40 della Mapei-GB 1996, la stessa inforcata nell’incredibile arrivo in parata di Museeuw, Bortolami e Tafi alla Parigi-Roubaix di quell’anno.

Un appuntamento unico da non perdere per gli amanti del ciclismo sportivo, aperitivo dell’anteprima della mostra vera e propria che si terrà domenica 11 ottobre nell’area ex Isotta Fraschini di via Milano 7 a Saronno e poi, dal 17 al 25, negli spazi museali di Villa Gianetti.

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