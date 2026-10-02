Città

SARONNO – “Vogliamo saperne di più!”. È da questa richiesta che nasce l’Osservatorio Data Center Saronnese, promosso da cittadini, gruppi e associazioni del territorio dopo le notizie sul possibile arrivo di 22 data center in un’area compresa nel raggio di 10 chilometri da Saronno, senza interessare direttamente la città.

Riceviamo e pubblichiamo la nota

Una partecipata serata ad inviti, organizzata il 15 settembre nella sede dell’associazione Attac Saronno, ha visto la presenza di rappresentanti e attivisti di gruppi, associazioni, liste civiche e di singoli cittadini e cittadine dell’intero circondario saronnese, interessati ad approfondire quanto emerso nelle ultime settimane attraverso i media e, secondo i promotori, in assenza di comunicazioni istituzionali.

Diverse le domande poste dal nascente Osservatorio: cosa sono i data center e a cosa servono? Quale impatto possono avere sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini? Qual è l’iter autorizzativo in Regione Lombardia? Quale ruolo possono avere i cittadini?

Interrogativi che saranno al centro dell’incontro pubblico in programma lunedì 5 ottobre all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario a Saronno, organizzato dall’Osservatorio Data Center Saronnese.

A intervenire sarà Enrico Duranti, esperto di data center in Lombardia, impegnato negli ultimi mesi nella vertenza dei cittadini di Lacchiarella e dintorni e tra gli estensori del documento “Verso un movimento contro lo sviluppo irrazionale dei data center”.

Il documento sarà presentato sabato 26 settembre all’Arci Bellezza di Milano, dove il nascente coordinamento regionale Stop Data Center presenterà anche la manifestazione regionale in programma a Milano il 10 ottobre.

L’incontro del 5 ottobre a Saronno sarà a partecipazione libera.

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