Città

SARONNO – Una mattinata per vaccinarsi contro l’influenza, anche con accesso libero. Sabato 3 ottobre, dalle 8,30 alle 13, la Casa di comunità di Saronno ospiterà un open day nell’ambito della campagna antinfluenzale 2026/2027.

L’iniziativa, promossa dall’azienda sociosanitaria territoriale Valle Olona, è aperta a tutta la popolazione. Per accedere sono previste due possibilità: presentarsi direttamente oppure prenotare tramite il portale Prenota Salute.

Nella stessa mattinata l’open day si svolgerà anche nelle Case di comunità di Gallarate e Busto Arsizio, con il medesimo orario e le stesse modalità di accesso.

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