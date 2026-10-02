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SARONNO – Questa volta il raccolto è arrivato davvero. Dopo cinque anni di attesa, tra grandinate, condizioni climatiche difficili e l’invasione dello scarabeo giapponese, il vigneto sperimentale della Cassina Ferrara ha prodotto l’uva destinata al primo vino saronnese dell’epoca moderna. Il Merlot locale finirà dunque in bottiglia, facendo rinascere una tradizione scomparsa da ormai due secoli.

Il vigneto si trova accanto alla storica Cascina Paiosa, conosciuta anche come Cascina della Vigna, nell’area naturalistica protetta che dalla periferia nord di Saronno si estende verso il Comasco. Il progetto sperimentale era stato avviato dal consorzio sovracomunale del Parco Lura, con il sostegno del Comune di Saronno, ma il percorso si era rivelato decisamente più complicato del previsto.

«Abbiamo pazientemente aspettato per cinque anni, ma adesso ce l’abbiamo fatta», sottolineano dal Parco Lura. Normalmente sarebbero sufficienti circa tre anni dalla messa a dimora delle viti, ma a Saronno insetti e grandinate avevano più volte compromesso il raccolto. Quest’anno, invece, l’estate particolarmente calda ha addirittura anticipato di alcune settimane la vendemmia, solitamente prevista fra la fine di settembre e ottobre.

Venticinque cassette di uva

La raccolta ha coinvolto anche studenti e docenti dello Ial di Saronno, trasformando la vendemmia in un’occasione didattica e di socialità. Il risultato è stato significativo: «In tutto sono state raccolte 25 cassette da 30 chili», fanno sapere dal Parco Lura. Complessivamente, dunque, circa 750 chili di uva.

Adesso inizierà la fase della vinificazione. Del passaggio produttivo si occuperà una scuola di agraria di Villa Cortese, che metterà a disposizione l’esperienza già maturata nel settore. Parallelamente si sta pensando al nome ufficiale del nuovo vino saronnese e all’etichetta che accompagnerà le bottiglie.

Una tradizione che risale ai secoli scorsi

Il progetto recupera una pagina quasi dimenticata della storia cittadina. Sino dai secoli scorsi la coltivazione della vite era infatti diffusa a Saronno e la produzione locale alimentava anche le numerose osterie presenti nella zona dell’attuale via San Cristoforo e nei dintorni, dove si poteva bere vino prodotto praticamente a chilometro zero.

Successivamente l’introduzione di altre colture e le malattie che colpirono le viti determinarono prima la progressiva riduzione dei vigneti e poi la loro completa scomparsa.

Ora, oltre due secoli dopo, il conto alla rovescia può finalmente iniziare. La produzione del nuovo Merlot sarà inevitabilmente limitata e di nicchia: il vino dovrebbe essere degustabile alla Cascina della Vigna e potrebbe essere resa disponibile anche una piccola quantità di bottiglie. Prima, però, c’è da attendere la conclusione della vinificazione: dopo cinque anni di tentativi, la vendemmia rappresenta già di per sé un piccolo momento storico per Saronno.

(foto: alcune immagini della vendemmia)

01102026