Cronaca

SOLARO – Ha urtato violentemente un’auto dopo non avere rispettato uno stop e, anziché fermarsi, ha proseguito il proprio giro di consegne. La polizia locale di Solaro è però riuscita a rintracciarlo in meno di un’ora grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L’episodio è avvenuto mercoledì scorso poco dopo le 16.30 in via San Quirico. Secondo la ricostruzione, un furgone appartenente a una società di consegne a domicilio è uscito da via De Amicis senza rispettare lo stop e ha svoltato a destra in via San Quirico. Proprio in quel momento lungo la strada stava transitando, nella direzione opposta, un’auto guidata da una donna residente a Solaro. Durante la manovra il furgone ha colpito la vettura sulla fiancata sinistra, provocando danni considerevoli.

Fortunatamente la conducente è rimasta illesa. Il furgone, a sua volta danneggiato nell’impatto, non si è però fermato e ha proseguito la marcia. La donna si è quindi rivolta alla polizia locale per segnalare l’accaduto. Gli agenti hanno immediatamente avviato gli accertamenti attraverso il sistema di videosorveglianza comunale: le immagini hanno documentato l’incidente e consentito di raccogliere elementi utili per identificare il mezzo, tra cui il modello e le indicazioni della società di consegne. Incrociando le registrazioni delle diverse telecamere presenti sul territorio, la polizia locale è riuscita rapidamente a ricostruire gli spostamenti del furgone. Il mezzo era ancora a Solaro e il conducente stava continuando ad effettuare le consegne.

Raggiunto da una pattuglia, l’uomo è stato fermato e identificato: si tratta di un residente a Paderno Dugnano, al quale sono state contestate diverse violazioni. Dagli accertamenti è inoltre emerso che la sua patente risultava già penalizzata in seguito a precedenti incidenti. Nei suoi confronti è quindi scattata la sospensione breve per 15 giorni, con il ritiro immediato del documento di guida. La società proprietaria del furgone è stata infine contattata per provvedere al recupero del mezzo e per gli adempimenti assicurativi necessari al risarcimento dei danni subiti dall’automobilista.

(foto archivio)

02102026