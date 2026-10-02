L’allarme è scattato alle 15,28 all’altezza del civico 28. Le circostanze dello scontro sono ancora da chiarire qualche testimone ha parlato di un’auto coinvolte ma non c’è ancora uan verisone ufficiale.

L’attenzione si è concentrata sulle condizioni del giovane che in un primo momento dopo la caduta a terra sono apparse molto gravi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa che coordina le emergenze sanitarie nell’area dei Laghi. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Rho.

Durante i soccorsi la strada è rimasta bloccata. La presenza dell’ambulanza ha richiamato l’attenzione di numerose persone, che si sono fermate per capire che cosa stesse accadendo e seguire l’intervento.

Dopo le prime cure sul posto, il diciannovenne è stato accompagnato all’ospedale di Saronno. Il trasporto è avvenuto in codice verde: un elemento rassicurante dopo la preoccupazione suscitata dall’incidente, perché le sue condizioni sono state classificate come non gravi.

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