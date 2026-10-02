Solaro

SOLARO – Si terrà sabato 3 ottobre, nel quartiere Sant’Anna, la Giornata Ecologica promossa dal Comune di Solaro con la partecipazione degli Ecovolontari e il supporto del Comitato Sant’Anna. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al Parchetto di Sant’Anna. L’iniziativa sarà dedicata alla pulizia e alla cura degli spazi del quartiere, con materiali e attrezzature messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Al termine delle attività è previsto un piccolo buffet. Saranno inoltre distribuiti gadget alle famiglie e palloncini ai bambini che parteciperanno all’iniziativa.

“La cittadinanza è invitata a partecipare e a contribuire concretamente alla cura e al decoro del territorio – così sottolineano dall’Amministrazione – Sarà un momento di comunità durante il quale prendersi cura degli spazi comuni del quartiere, simile ad altri eventi proposti anche per altre zone del territorio comunale come centro, Villaggio Brollo e Cascina Emanuela”.

(foto archivio)

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