Vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie comunali: prenotazioni già attive
2 Ottobre 2026
SARONNO – E’ possibile prenotare la vaccinazione antinfluenzale nelle Farmacie Comunali di Saronno e Solbiate Olona. Le somministrazioni prenderanno il via lunedì 12 ottobre.
La vaccinazione antinfluenzale sarà effettuata esclusivamente su prenotazione, attraverso i seguenti canali:
- portale Prenota Salute Regione Lombardia, nella sezione “Prenota vaccinazione e counseling”;
- numero verde 800 638638, per le chiamate da rete fissa;
- numero 02 999599, per le chiamate da telefono cellulare.
Chi può vaccinarsi in farmacia
Possono effettuare la vaccinazione antinfluenzale in farmacia i cittadini di età superiore ai 12 anni che abbiano già ricevuto una vaccinazione antinfluenzale negli anni precedenti.
Gli altri vaccini disponibili
Alla Farmacia Comunale 2 di Saronno e alla Farmacia Comunale 3 di Solbiate Olona sono inoltre disponibili altre vaccinazioni:
- vaccino antipneumococcico, per i cittadini dai 65 anni;
- vaccino anti-DTP, per i cittadini dai 18 anni;
- vaccino anti-HPV.
Per queste vaccinazioni è necessario rivolgersi direttamente alla Farmacia Comunale 2 di Saronno o alla Farmacia Comunale 3 di Solbiate Olona, dove sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulle modalità di accesso al servizio.
Vaccinazione anti-Covid-19
Si precisa che nessuna delle Farmacie Comunali di Saronno e Solbiate Olona effettua la vaccinazione anti-Covid-19.
Con l’avvio della campagna antinfluenzale, Saronno Servizi conferma l’impegno delle Farmacie Comunali nell’offrire servizi di prossimità e nel facilitare l’accesso dei cittadini alle attività di prevenzione e tutela della salute.
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