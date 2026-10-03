Cronaca

SARONNO – Due interventi nel giro di poche ore oggi nel Saronnese per persone che avevano accusato problemi legati all’abuso di alcol. Le ambulanze sono intervenute prima a Saronno e successivamente a Gerenzano.

Il primo episodio si è verificato nella notte a Saronno. Erano le 2.10 quando è scattato l’allarme da via Varese, all’altezza del civico 126, per un uomo di 38 anni alle prese con un’intossicazione etilica. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia cittadina. Dopo le prime cure, il 38enne è stato trasportato alle 2.40 all’ospedale di Saronno in codice verde: le sue condizioni non sono risultate preoccupanti.

Secondo intervento nel tardo pomeriggio a Gerenzano. Alle 18.10 i soccorritori sono stati chiamati in via Alessandro Manzoni, dove un uomo di 39 anni aveva bisogno di assistenza, anche in questo caso per un’intossicazione etilica. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’intervento è stato classificato in codice verde.

Una giornata che ha dunque visto i soccorritori impegnati due volte nel Saronnese per episodi legati all’abuso di alcol, fortunatamente senza conseguenze gravi.

03102026